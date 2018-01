Sarzana per Sarzana: `Città merita rispetto ma per Cavarra è una seconda scelta`

Sarzana - “Riteniamo che amministrare una città si al tempo stesso un onore e un onere , a maggior ragione quando se ne è il primo cittadino. Da mesi invece assistiamo al teatrino del sindaco, fatto di ripetuti annunci, seguiti da smentite sulla sua ricandidatura”. L'associazione Sarzana per Sarzana risponde così all'incertezza di Alessio Cavarra che proprio la prossima settimana annuncerà la propria candidatura a sindaco per il secondo mandato.

“Non vogliamo di certo entrare nel merito e nel metodo delle strategie comunicative di propaganda elettorale di un partito che non è il nostro – proseguono Mione e co. - ma Cavarra è il sindaco uscente di Sarzana: dovrebbe essere orgoglioso di questo suo status ed amare e rispettare la propria città e i suoi cittadini dimostrando entusiasmo nel ricandidarsi o rammarico per una qualunque causa che gli impedisse di farlo. E invece no. E' ormai chiaro a tutti che la scelta del sindaco di ricandidarsi o meno dipende solo da una sua scelta personale: la ricandidatura ci sarebbe soltanto nel caso non riuscisse a trovare qualcosa di più appetibile o vantaggioso; insomma per Alessio Cavarra essere sindaco di Sarzana è un ripiego, una seconda scelta, un doversi accontentare. Ci chiediamo – aggiungono - con quale spirito, con quale responsabilità ci si possa candidare a ricoprire il ruolo di Sindaco se questo viene ritenuto un "accontentarsi". Sarzana deve essere amministrata con competenza, responsabilità ed entusiasmo, Sarzana merita rispetto, merita di essere scelta e non subita”.