Sarzana celebra la figura di Giuseppe Tusini

Scienziato, educatore e soldato salvò la sanità militare dal collasso durante la Prima Guerra. Domani alla Casa della salute un convegno con il professor Saviano.

Sarzana - Fra i suoi molti figli illustri, e spesso poco celebrati, Sarzana può vantare anche Giuseppe Tusini, che fu scienziato, educatore di giovani, soldato e figura carismatica durante la Prima Guerra Mondiale quando mise le sue conoscenze in campo medico a disposizione dei militari impegnati sul fronte friulano. Alla sua storia e all'importanza delle sue gesta in quel particolare periodo, sarà dedicato il convegno che si terrà domani a partire dalle 17.00 presso la Casa della Salute di via Paci, altro sarzanese che ha scritto pagine importanti in campo medico.

“Vogliamo riscoprire o far scoprire un personaggio molto importante della nostra città – spiegano gli assessori Caprioni e Castagna – e gli aspetti di una figura che merita di essere valorizzata e raccontata soprattutto ai giovani. Questa sarà la prima di una serie di iniziative pensate per dare lustro alla nostra storia e ai suoi protagonisti”.

La vita di Tusini, nato qui nel 1866 e morto a Milano nel 1940, sarà raccontata attraverso alcune immagini e soprattutto dall'intervento del professor Massimo Saviano, già ordinario di chirurgia generale dell'Università di Modena e Reggio Emilia che da anni ne studia la vita e l'attività. “Sono lieto e onorato di poter parlare di lui nella sua città natale – spiega il docente – e divulgare quella che è stata la sua preziosa opera in particolare nella zona di guerra di San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine. Qui creò una vera scuola medica da campo con corsi di laurea in medicina e chirurgia, la cosiddetta “Università Castrense”. Tusini – sottolinea Saviano – salvò di fatto la sanità militare dal collasso consentendo ai soldati al fronte di crescere e laurearsi facendo convergere nella zona docenti da tutta Italia e suscitando l'interesse anche di altre nazioni. Sui vari fronti eseguì più di 2.500 interventi e salvò la vita anche a Mussolini il quale il giorno della sua morte lo ricordò con un telegramma. Fu inoltre fra i fondatori della Croce Rossa di Sarzana e al termine della guerra gli furono conferite anche la Medaglia d'argento al valore militare e quella d'oro al merito della stessa Croce Rossa”.