Sarzana Popolare: `Città in zona sismica 2, urge check up del centro storico`

Sarzana - "Prevenire è sempre meglio che curare , “Sismabonus” opportunità da non perdere. Dal 1944 ad oggi l’Italia ha subito molteplici terremoti che hanno causato migliaia di vittime ed ingentissimi danni economici. Il nostro patrimonio immobiliare appare sempre più fragile ed obsoleto, soprattutto con riferimento al rischio sismico che caratterizza la maggior parte del territorio italiano.

La Governance europea da tempo, oltre a stanziare ingenti somme come fondo di solidarietà

(erogati all’Italia circa il 50% dell’importo totale reso disponibile per gli Stati Membri) richiama gli Stati Membri all’assoluta necessità di investire nella prevenzione del rischio ambientale e sismico. Il Piano Casa Italia ( D.L. nr.50 del 24/04/2017) lanciato all’ indomanii del grave sisma del Centro Italia, ha cominciato a parlare di zone sismiche, ridisegnando una mappa che comprende praticamente l’85% del Territorio Italiano.

A sua volta la Regione Liguria , con Delibera nr.216 del 17/03/2017 ha prontamente aggiornato la mappatura del nostro territorio e riassegnato le zone di rischio sismico , nella scala da valore 1 (Verificarsi di fortissimi terremoti) a valore 4 ( Zona meno pericolosa. Terremoti rari) .



Sarzana è balzata, da una precedente classificazione di Zona 3 (possibilità di forti terremoti, ma rari) a Zona 2 (possibilità di forti terremoti). Passeggiando nel centro storico sarzanese è evidente che il nostro patrimonio immobiliare necessiti di un forte e corale intervento preventivo, quantomeno di una seria verifica tecnica in grado di fare una diagnosi del territorio. Questa consapevolezza del rischio deve essere portata all’attenzione dei cittadini, soprattutto del centro storico, non per una operazione di terrorismo ambientale, ma per organizzare una diagnosi certa e le possibili cure preventive.

Gli strumenti, anche economici, sono ora disponibili e devono essere divulgati, per far nascere una consapevolezza che operi nella direzione del lavorare insieme (proprietà ed amministrazione comunale) per preservare soprattutto la vita degli abitanti, oltre al loro patrimonio. Il “Sismabonus” è una reale opportunità di intervento tramite incentivi economici .

Ma come funziona? A partire dal 1° gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2021, per le famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, tali da determinare la riduzione di una o due classi di rischio dell’edificio, la detrazione anziché essere del classico 50%, è pari rispettivamente al 70% o all’80%, ripartita in 5 annualità mentre per interventi su parti comuni dei condomini o sull’intero edificio, che determinano la riduzione di una o due classi di rischio sismico, spetta, rispettivamente, una detrazione del 75% o dell’85%, con limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare e detrazione ripartita in 5 annualità.

Significa concretamente che sarà possibile portare in detrazione dalle proprie tasse (Irpef o Ires) la percentuale di spesa sostenuta o, e questa è la vera novità da comprendere , cedere il proprio credito Irpef su una piattaforma on line e sostenere quindi una spesa reale del 15%-25%. Ma occorre comprendere ed agire subito, perché il provvedimento decadrà al 31/12/2021: ci restano solo 4 anni per programmare ed attuare una delle operazioni più complesse ed importanti per la cittadinanza e non è serio, né auspicabile , continuare a gestire la vita cittadina con iniziative “mordi e fuggi “, prive di ogni seria programmazione e partecipazione. Non è più tempo di proclami sul faremo; è tempo di agire concretamente e dare risposte e soluzioni.

Per questo Sarzana Popolare sente il dovere di sensibilizzare la comunità e la governance locale affinché nascano e si concretizzino operazioni corali di riqualificazione del territorio ed ha in programma un convegno sull’argomento, al quale saranno invitati, oltre ai cittadini tutti, professionisti e tecnici del settore".



SARZANA POPOLARE - DIPARTIMENTO TERRITORIO E PROBLEMATICHE ABITATIVE