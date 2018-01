Saggio a tutto hip hop per la scuola di ballo M.d.c.

Sarzana - A tre mesi dall'apertura della scuola di ballo asd M.D.C. in via Posta Vecchia a Sarzana, capitanata dall insegnante Melinda Rodosti, il 23 dicembre presso la palestra comunale di Ameglia si è svolto il primo saggio dì Natale. Numerosi sono stati ballerini che hanno partecipato allo spettacolo esibendosi negli stili hip hop, show dance, street show e break dance, davanti a un pubblico numeroso che ha applaudito con calore e partecipazione.

Hanno ballato gruppi e solisti di varie età mettendo in mostra la loro voglia e passione per la danza. "Il motto dalla M.D.C. è: il ballo non ha età - spiega Rodosti - infatti un grande successo e stato ottenuto dal corso baby hip hop (bimbi dai 3 ai 5 anni) e dal corso adulti hip hop. Con l'occasione ringraziamo la pizzeria il Bacetto di Sarzana e la giunta del Comune di Ameglia per la disponibilità".