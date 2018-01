Sabato Latino con Roberto Evangelisti, Gossip Girl per il Sunday Night

Sarzana - Sabato Latino con Roberto Evangelisti al Jux Tap. E’ l’evento latino americano più riuscito quello in agenda sabato 13 gennaio per la regia di Daymi Blanco e Salsa Mayor. Ospite del Sabato Latino il dj caliente Roberto Evangelisti e l’esibizione live di Arcimboldo Dance. Due, come ogni settimana, le sale dove scatenarsi a ritmo di salsa, merengue, bachata e kizomba (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).



Il grande show del Sunday Night firmato da e20 e Radio Nostalgia mette in programma domenica 14 gennaio una serata dedicata ad una delle serie televisive più famosa del mondo: Gossip Girl. Ti piacerebbe sparlare di una vostra ex amica che vi ha fatto un torto in pieno anonimato? Il Sunday Night è l’occasione giusta per dirle quello che pensi. Insostituibile la squadra musicale con il mattatore-showman Andrea Secci accompagnato da Luca Giorgi e Joe Mazzola. Perché il Sunday Night non è solo bella musica, è soprattutto l’aperishow del divertimento.



