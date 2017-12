Revocata la tassa sui passi carrai, l´opposizione `è solo propaganda`

Sarzana - Nell'ultima seduta dell'anno ieri il consiglio comunale di Sarzana con voto unanime ha revocato la tassa sui passi carrai che la stessa amministrazione Cavarra aveva introdotto nel 2014. Allora l'ente aveva bisogno di reperire ogni risorsa possibile per far fronte alla pesante situazione debitoria ma quasi al termine del suo mandato – anche a fronte degli scarsi introiti del provvedimento – la giunta ha sostenuto la sua cancellazione. “Questa operazione può venir meno – ha detto il sindaco – grazie agli ottimi risultati della lotta all'evasione fiscale che ci ha consentito di aumentare gli introiti. In molti inoltre avevano riconsegnato i cartelli quindi oggi possiamo tornare al 2013”. Per quanto condivisa da tutta l'assemblea, la scelta è stata comunque bollata come “propagandistica” dai consiglieri di opposizione. Di una “retromarcia elegante” e “di una ritirata della giunta” ha parlato Rampi mentre Giorgi ha bollato l'amministrazione come “schizofrenica”, “prima – ha detto – mette una tassa e poi la toglie. Magari se i conti non torneranno la metterà di nuovo”. “Sono assolutamente convinto che si tratti solo di campagna elettorale – ha proseguito Chiappini – è il ritiro strumentale di un balzello ignobile. Ho il dubbio che se il margine di introito fosse stato più proficuo il sindaco non l'avrebbe revocato”.

Un plauso è arrivato però anche da Frassini – all'opposizione ai tempi dell'introduzione e oggi in maggioranza – che ha ricordato la battaglia fatta tre anni fa. “Se oggi viene tolta – ha osservato – è anche grazie all'impegno costante profuso nella lotta all'evasione. Sono contenta”. Infine Torre: “In quel periodo preciso questa tassa era utile ma oggi, visto che il recupero delle tasse ha dato i suoi frutti, non serve più”.