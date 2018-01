Redarguisce due uomini che urinano sulle auto, imprenditore aggredito

L'episodio risale a questa notte. L'uomo era in compagnia della moglie che è stata immobilizzata. Lui è finito in ospedale.

Sarzana - Ha cercato di allontanarli dall'auto mentre vi urinavano sopra. Il richiamo però non è servizio a riportare l'ordine, anzi, l'imprenditore che lo ha fatto ha passato la notte in ospedale dopo essere stato picchiato selvaggiamente da un gruppo di sconosciuti.

Era da poco passata la mezzanotte a Sarzana quando un noto imprenditore della zona di Marinella e la moglie si stavano attardando verso la loro auto, in Piazza San Giorgio. In parallelo mentre la coppia raggiungeva il parcheggio due uomini non hanno trattenuto i propri bisogni fisiologici e hanno cominciato ad urinare proprio sull'auto dei due. Poco distante erano presenti altri due uomini che minzionavano su una serranda di una parafarmacia e sotto il palo per la segnalazione della ztl.

L'imprenditore alla vista della scena ha richiamato all'ordine i due sconosciuti che hanno fatto orecchie da mercante, ci sono stati anche degli spintoni. Come nel peggiore dei film sono sbucati altri due uomini, in realtà poco distanti dall'auto, solidali con gli altri due, e che hanno immobilizzato la moglie. Gli altri si sono scagliati contro l'imprenditore colpendolo più volte. L'uomo è finito in ospedale e stando ad alcune testimonianza non sarebbe da escludere che il gruppetto fosse composto da extracomunitari. Sui fatti faranno luce le forze dell'ordine.

L'imprenditore aggredito per le percosse guarirà in un mese: gli hanno rotto il naso e ha diverse ferite al volto per le quali ci sono voluti anche dei punti di sutura.

Alcuni parenti della vittima si sono sfogati sui social aggiungendo che la coppia aggredita non è stata aiutata da nessuno in quei momenti drammatici.