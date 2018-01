Pucciarelli: `Parti di Sarzana in mano alle delinquenza straniera`

Dopo l'aggressione il commento della consigliera leghista.

Sarzana - "A Sarzana c’è una emergenza sicurezza di cui il Pd è responsabile. Il sindaco Cavarra, anziché farsi telecomandare dalla Paita e Caleo, faccia qualcosa di concreto per la sua città prendendo in autonomia provvedimenti seri contro il degrado e la criminalità". Lo ha dichiarato Stefania Pucciarelli (Lega - Salvini premier), commentando la notizia dell'aggressione subita da due persone in piazza San Giorgio sabato notte. «Un mio parente – si legge nel post – è stato massacrato di botte da 4/5 extracomunitari, mentre sua moglie veniva tenuta ferma da altri “amici” loro". "Alcune parti di Sarzana sono interamente in mano alla delinquenza straniera – ha aggiunto Pucciarelli – come i giardini di fronte alla stazione, che anche durante il giorno sono evitati volontariamente da tutti i cittadini per paura degli extracomunitari che li frequentano. Inoltre, il pericolo è presente anche in pieno centro storico, tant’è che la movida durante il fine settimana si è ridotta drasticamente negli ultimi anni. I giovani e i meno giovani preferiscono passare i venerdì e i sabati sera in un posto dove non corrono il rischio di essere derubati o aggrediti".