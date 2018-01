Non solo Mille Miglia, a Sarzana romberanno anche Moto Guzzi e auto d´epoca

Sarzana - Il passaggio della storica Mille Miglia non sarà l'unico momento dedicato ai motori nel 2018 di Sarzana. In programma ci saranno infatti anche altri due appuntamenti che gli appassionati di due e quattro ruote non si lasceranno sfuggire. Il 22 aprile, meno di un mese prima della “Corsa rossa”, il centro storico cittadino sarà attraversato dal Gran premio “Terre di Canossa”, mentre il 10 giugno in piazza Matteotti saranno di scena le Moto Guzzi con il raduno organizzato dal club spezzino dedicato al marchio italiano. Entrambe le giornate avranno il patrocinio del Comune che ha rilevato come “le due iniziative promuovono da un lato gli sport motoristici e dall'altro la conoscenza del territorio, in un'ottica di valorizzazione anche turistica e culturale della città”. Il Terre di Canossa in particolare vedrà la partecipazione di numerosi equipaggi provenienti da varie parti d'Italia e dall'estero.