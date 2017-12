Niente botti a Capodanno, scatta l´ordinanza sarzanese

Multe da 500 euro per i trasgressori.

Sarzana - “Divieto di far esplodere petardi, botti, fuochi d'artificio e articoli pirotecnici in genere, in riferimento alle giornate del 31 dicembre e 1 gennaio”. È quanto dispone l'ordinanza emessa nei giorni scorsi dal sindaco di Sarzana Alessio Cavarra in vista della notte di San Silvestro che anche un anno fa era stata accompagnata dalle lamentele per i tanti botti fatti esplodere in piazza Matteotti. “L'accensione e lo sparo di fuochi pirotecnici – si legge – determina momenti di forte inquinamento acustico tali da incidere sulla qualità della vita delle persone e a spaventare gli animali fino al punto di indurli alla fuga dal luogo di dimora abituale con conseguente rischio per la loro incolumità”. Per scoraggiare la più che consolidata tradizione della notte di fine anno sono state inoltre disposte sanzioni di 500 euro per chi violerà l'ordinanza con il contestuale sequestro degli articoli pirotecnici. Ora la palla passa alle forze dell'ordine che dovranno vigilare e farla rispettare.