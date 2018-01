Municipale sotto organico, mancano sei agenti

In base alla normativa a Sarzana dovrebbero essere 22 ma al momento sono solo sedici.

Sarzana - Sedici unità più il comandante rispetto alle ventidue previste dalla normativa. Sono i numeri del corpo di Polizia Municipale di Sarzana di cui si è parlato durante l'ultima seduta della commissione consiliare per i servizi alla persona nella quale è intervenuta anche la comandante Lorenza Svergnini. Interpellata in proposito dal consigliere comunale di Sarzana in movimento Valter Chiappini è stata proprio lei a fornire i numeri che hanno confermato la carenza di personale per la Municipale che conta sei agenti attivi sul territorio impegnati – come spiegato da Severgnini – anche nell'attività di vigilanza e prevenzione legata al tema del disagio giovanile di cui si è discusso in commissione. “Garantiamo due pattuglie – ha spiegato – una al mattino ed una nelle ore pomeridiane. Gli agenti monitorano le zone del centro come ad esempio le piazze Garibaldi e Matteotti, Porta Parma e Porta Romana e la stazione ferroviaria”. La comandante ha inoltre spiegato come siano stati individuati “alcuni gruppi di giovani di età compresa tra i 15 ed i 20 anni” e come “si è attuata un'azione primaria di avvicinamento al gruppo e di apertura al dialogo cercando di capire le motivazioni di certi loro comportamenti. Con le altre forze dell'ordine: Questura, Prefettura, Carabinieri e Polizia di Stato è stato fatto un accordo in base al quale la Polizia locale si occupa soprattutto di infortunistica ed offre la massima disponibilità rispetto agli interventi riguardanti la sicurezza locale. Il controllo della sicurezza nelle ore notturne – ha concluso - grazie ad un accordo fatto dall'Amministrazione, viene effettuato dalle forze dell'ordine che assicurano un monitoraggio delle zone centrali della città”.