Mione e sinistra, è rottura. L´avvocato verso la candidatura

Il capogruppo Mdp in consiglio comunale preferisce non incontrare Possibile e Sinistra italiana. Tre mesi fa l'idea di un fronte progressista e unitario alternativo al Pd, ora la deflagrazione. Verso una civica trasversale.

Sarzana - Lo scorso ottobre Mdp, Possibile, Partito comunista, Rifondazione e Sinistra italiana hanno messo in naso fuori per dirsi al lavoro su un progetto congiunto alternativo al Pd. Ora, tre mesi dopo, le carte in tavola sono ben cambiate. Innanzitutto, l'intesa - da tempo visibilmente flebile - tra le tre forze che a livello nazionale si sono federate in 'Liberi e uguali', cioè Mdp, Possibile e Sinistra italiana, è al tramonto. Lo strappo tra in consigliere comunale Mdp Paolo Mione e la compagine dei civatiani e di SI si è ormai consumato. Lunedì scorso, mentre al Centro Allende andava in onda l'assemblea dedicata alla presentazione della rosa dei candidabili spezzini di 'Liberi e uguali', all'ingresso i toni erano decisamente surriscaldati. A tener banco, con Mione protagonista, l'acceso confronto sulla situazione sarzanese - condita dai rapporti storicamente assai tesi tra la cospicua fetta di Mdp che fa capo all'avvocato e il grosso degli articolounisti spezzini. Addirittura - si dice per evitare riferimenti pungenti al quadro sarzanese nell'ambito di una serata che guardava principalmente al nazionale - l'intervento di Mione, previsto dalla scaletta, è saltato.

Come del resto - venendo al crac definitivo - nelle scorse ore è saltata il confronto tra l'ex presidente del consiglio comunale sarzanese e i potenziali compagni di viaggio di Possibile e Sinistra italiana. Il leonino avversario del sindaco Cavarra ha voglia di candidarsi a sindaco e non ha legittimamente intenzione di sottoporre la sua candidatura al vaglio di Possibile e SI, per il semplice motivo che la scelta sarebbe ormai presa, indipendentemente dalle valutazioni due forze di sinistra che a livello nazionale ballano con Mdp. Anche perché - cosa che sarebbe apertamente zampillata nel corso degli screzi di lunedì scorso - Mione riterrebbe dannoso fare un ticket elettorale con civatiani e fratojanniani. La suggestione è infatti quella di una lista civica d'ispirazione progressista, sì, ma capace di uno slancio trasversale che la presenza di Possibile e SI renderebbero difficoltoso. Un'idea in linea con l'operazione imbastita lo scorso anno a Spezia da Forcieri, più che vicino a Mione. Soluzione, del resto, dettata anche dal Dna di 'Sarzana per Sarzana', associazione trasversale e lista di cui Mione è il campione.



E la sinistra abbandonata - e forse prima un po' sedotta - dai Miones, che farà? Lavorerà per creare un soggetto unitario a gauche. Guardando a Rifondazione e Pci (che a livello nazionale giocano tra le file di 'Potere al popolo') e provando a recuperare l'ex grillino Valter Chiappini, che di destra non è, e che da qualche tempo non è più illuminato dalla stella del consigliere regionale Francesco Battistini. Il quale ha sua volta ha intessuto nell'ultimo anno un rapporto intenso e di taglio operativo con Mione, ma che - elementare intuirlo - di sicuro non sorriderà alla spaccatura sarzanese della triplice intesa su cui si muove 'Liberi e uguali'.

Ad ogni modo, un po' di equilibri, misure e candidati (pure a destra) si delineeranno meglio dopo il voto nazionale del 4 marzo. Però immaginare che Cavarra e Mione possano cominciare a sfidarsi già da candidati sindaco entro una manciata di giorni non è fantascienza.