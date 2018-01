Mione: `Il mio è l´unico progetto per rilanciare Sarzana senza affidarsi alla destra`

Si scalda l'atmosfera in attesa di conoscere la data ufficiale della tornata elettorale.

Sarzana - "Dopo la ricandidatura di Cavarra la situazione sì è molto semplificata: chi è contento di Sarzana com'è, come l'ha ridotta Cavarra, può continuare a votarlo, chi pensa che sia necessario cambiare, per interrompere il declino di questa nostra splendida città, ora non ha solo l'ipotesi della destra, ma anche l'alleanza tra la grande associazione civica e le forze della sinistra, che da tempo sto cercando di costruire". Parola di Paolo Mione che (ri)entra nel dibattito politico-elettorale a pochi giorni dalla presentazione-evento della candidatura di Cavarra: "Dispiace che una di queste forze si sia al momento tirata indietro. Spero che ci ripensi e per questo e per consolidare e rafforzare questa alleanza continuerà a lavorare con tutto il mio impegno, perché il progetto che insieme a tante persone e forze politiche abbiamo messo in campo rappresenta l'unica possibilità di cambiare Sarzana e di rilanciarla, senza affidarsi alla destra".