Marinella, Cavarra: `No al fallimento e a fare della tenuta uno spezzatino`

Il sindaco invierà un telegramma di convocazione per il 29 dicembre alle 11: "Voglio si faccia chiarezza in modo definitivo sul futuro di Marinella".

Sarzana - "A seguito della nota ricevuta dalla Renovo spa che conferma di aver già inviato nei giorni scorsi alla Marinella Spa in liquidazione una proposta di affitto immediato dell’azienda agro-zootecnica attualmente gestita dalla Tenuta di Marinella Srl, ritengo sia non più rinviabile la convocazione immediata di un tavolo di concertazione tra gli azionisti della Marinella spa e i sindacati al fine di creare le condizioni necessarie a salvaguardare la tenuta, i suoi dipendenti, la mandria, il marchio del latte di Marinella e la storia di un territorio che rischia di essere abbandonato al suo destino con conseguenze sociali, economiche ed ambientali ad oggi persino difficili da ipotizzare". Così parlo il sindaco di Sarzana, Alessio Cavarra, che vuole stringere i tempi di una vicenda già fin troppo andata per le lunghe: "È evidente che una soluzione immediata c’è ed è inconcepibile che non venga considerato prioritario da parte degli azionisti e dei liquidatori della Marinella Spa salvaguardare prima di tutto i lavoratori e le attività dell’azienda agricola. Il loro silenzio di queste ore conferma il sospetto che alla base di molte resistenze ci sia la ferma volontà da parte loro di far fallire l’azienda agricola e di fare della tenuta uno “spezzatino”.



Cavarra parla alla popolazione oltreché agli imprenditori: "Voglio chiarire ancora una volta che ci opporremo a qualsiasi tentativo di speculazione rispetto al futuro di Marinella, un futuro che non può prescindere dalla valorizzazione dell’azienda agricola e dei suoi lavoratori. Al tempo stesso esprimo tutta la mia preoccupazione per la salvaguardia della mandria e la sicurezza ambientale di un territorio che sta per essere abbandonato e chiedo ufficialmente, anche secondo quanto compete alle mie funzioni amministrative, in che modo gli azionisti intendono garantirla. Domani invierò un telegramma di convocazione per il 29 dicembre alle 11: intendo con questa iniziativa che si faccia chiarezza in modo definitivo sul futuro di Marinella. Sono mesi che lavoriamo ad una soluzione positiva della vicenda. Adesso che finalmente ce l’abbiamo a portata di mano, non dobbiamo mancare questo obbiettivo. Questo è un risultato buono sia per i lavoratori che per gli azionisti della Marinella Spa che attraverso il mantenimento delle attività agricola possono valorizzare ancora di più i loro asset. Confido quindi in un esito positivo perché mi sembra che ci siano adesso tutte le condizioni per mettere in sicurezza l’azienda e la Tenuta. In caso contrario saranno chiare le responsabilità di chi ha voluto scrivere la parola fine ad una storia che da sempre racconta una delle vocazioni sociali ed economiche più belle di Sarzana e del suo territorio".