Legname in spiaggia, Frassini: `Estendere orari di abbruciamento`

Sarzana - “Che le mareggiate provochino ingenti danni sui nostri litorali è risaputo come è risaputo che l’attività di pulizia è a carico dei concessionari delle spiagge, come prevedono i contratti di concessione. A nulla è servita la richiesta dei comuni di valle degli anni scorsi mirata a ottenere una maggior manutenzione dei territori lungo il percorso fluviale da parte di tutti gli enti pubblici interessati. Il risultato è che anche quest’anno Marinella è invasa da materiale che va smaltito”. Così Sara Frassini, capogruppo “Per Sarzana” in consiglio comunale, che aggiunge: “A tal proposito il 23 dicembre scorso il Sindaco ha firmato l’ordinanza che permette ai cittadini interessati di prelevare il materiale legnoso e consente ai balneari di bruciare il materiale residuo, opportunamente separato da plastica, dalle 7 alle 9 del mattino fino al 20 gennaio 2018. Vista la situazione meteo non costantemente favorevole – prosegue Frassini - e la straordinaria quantità di materiale depositato penso sia il caso di valutare di estendere l’orario di abbruciamento in modo che, verosimilmente, entro il 20 gennaio sia possibile aver ripulito le spiagge, fermo restando i contenuti e le indicazioni dell'ordinanza. La situazione è critica e al di là delle polemiche ci sono operatori disponibili al confronto e a trovare soluzioni condivise per agevolare i lavori di pulizia. È fuori di dubbio che lo stato emergenza non può essere risolto permettendo semplicemente di bruciare la legna in spiaggia ma deve essere necessariamente sostenuto economicamente anche dalla Regione Liguria. È evidente – conclude la consigliera - che né i comuni né gli operatori da soli sono in grado di far fronte a simili emergenze”.