La riserva è sciolta, Cavarra annuncerà la candidatura al Moderno

Domenica 14 gennaio il sindaco riunirà simpatizzanti e sostenitori per illustrare la propria decisione.

Sarzana - La scelta è stata presa, domenica prossima Alessio Cavarra annuncerà la propria candidatura a sindaco di Sarzana, sciogliendo così ufficialmente la riserva di cui tanto si era discusso nelle ultime settimane, non solo all'interno del Pd. L'attuale primo cittadino il 14 gennaio alle 10.30 riunirà simpatizzanti e sostenitori al cinema Moderno, dove a settembre aveva accolto Matteo Renzi, per spiegare le ragioni di questa sua scelta ma anche per avviare il percorso verso un secondo mandato che sarà tutt'altro che facile per un Pd che fino ad oggi ha sempre avuto un ruolo egemone a Palazzo Roderio. La convention sarà organizzata da tutte le forze della maggioranza e vedrà il coinvolgimento di tutte le persone della società civile che sosterranno la corsa di Cavarra. Una coalizione che per il momento vede oltre al Partito Democratico anche dalle liste civiche “Noi per Sarzana” guidata da Andrea Antola, “Lavoro, famiglia, solidarietà” di Giancarlo Rosignoli, “Per Sarzana” di Sara Frassini” e “Lista Pertini” di Nicola Caprioni. Nella sede del Pd di piazza Matteotti però – dove c'è un rinnovato ottimismo - si lavora per allargare ulteriormente il gruppo guardando a quella sinistra che ad oggi non ha ancora trovato una collocazione e con la quale il comitato politico è convinto di poter ricucire.

L'annuncio di Cavarra sarà anticipato comunque mercoledì dalla riunione dello stesso comitato e dalla direzione in programma nel giorno successivo nel corso della quale - salvo sorprese dell'ultim'ora – si convergerà sul nome di Cavarra, che sarà poi ufficializzato nel fine settimana che di fatto sbloccherà la campagna elettorale del gruppo di maggioranza.