La maggioranza: `Marinella spa ascolti la proposta di Renovo`

Sarzana - "Dopo mesi di fibrillazioni, interrogativi e incidenti che hanno fiaccato la produttività della Fattoria, ma non la solidarietà e l'impegno a rilanciarla, oggi abbiamo una doppia proposta che offre una solida chance alla Fattoria di Marinella. La mantovana Renovo, oltre alla proposta d'acquisto dell'intero complesso per più di 20 milioni di euro, ha avanzato anche una proposta di affitto immediato, come a voler ribadire la serietà del suo impegno. Quel che manca adesso è una reazione dai vertici della Marinella s.p.a, chiusi in un silenzio assordante e incomprensibile.

Il 2 marzo scorso, in consiglio comunale, abbiamo deliberato all'unanimità di impegnare il sindaco a verificare eventuali offerte e, nel perimetro del suo ruolo, di agevolare le soluzioni che prevedessero una continuità aziendale e del marchio Marinella, assieme alla tutela dei suoi lavoratori. Bene ha fatto quindi il sindaco a convocare prontamente per venerdì 29 prossimo per capire quali siano realmente le intenzioni dei commissari liquidatori e valutare insieme la proposta di Renovo. Vogliamo, però, ribadire con decisione, ancora una volta, che non siamo favorevoli a spacchettamenti e speculazioni su questa realtà bellissima".





Mario Torre, capogruppo PD

Andrea Antola, Capogruppo Noi per Sarzana

Giancarlo Rosignoli, Capogruppo UDC

Sara Frassini, Capogruppo Per Sarzana