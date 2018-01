Il centrodestra ribadisce il no ad Ambrosini e attende Forza Italia

Lega, Fratelli d'Italia e Sarzana popolare: "Uniti possiamo vincere".

Sarzana - Se da un lato il nome di Gino Ambrosini resta il più chiacchierato per la candidatura a sindaco di Sarzana del centrodestra, dall'altro i diretti interessati continuano a respingere con fermezza l'ipotesi. È avvenuto anche questa mattina a margine della conferenza stampa sui temi del degrado e della sicurezza che gli esponenti di Lega, Fratelli d'Italia e Sarzana Popolare hanno ripetuto nel piazzale della stazione. Un'iniziativa che non ha visto la partecipazione di alcun rappresentante di Forza Italia per quanto resti parte attiva del progetto. “Non spetta a noi individuarne i referenti – ha spiegato il consigliere regionale Costa – ma ne auspichiamo l'ingresso in coalizione perché il nostro intento è quello di riproporre lo schema che ha vinto in Liguria, a Spezia e a Genova. Forza Italia sarà ben accetta come lo sono i tanti amici e sostenitori che si stanno avvicinando per dare una mano. Una bella iniezione di fiducia perché insieme possiamo arrivare ad un buon risultato”.

Auspicio sottoscritto con convinzione da Carlo Rampi, unico esponente del centrodestra in consiglio comunale: “Siamo stati l'unica opposizione coerente – ha affermato – e siamo sicuri che invaderemo di rappresentanti il prossimo consiglio, magari anche di assessori. Andremo uniti e faremo un risultato mai immaginato a Sarzana”.

Gruppo compatto dunque ma che almeno per quanto riguarda queste tre forze, non sarà guidato dall'ex vicesindaco di Guccinelli. “Il nostro candidato – ha puntualizzato Pucciarelli - dovrà essere in netto distacco con il passato. Se saremo uniti non ci saranno ostacoli”.