Hockey, al vecchio mercato arriva Bassano

Sarzana - Carispezia Sarzana- Hockey Bassano: “Feste di Natale al Vecchio Mercato”. Non si tratta dell’improbabile titolo di un nuovo cine-panettone ma della realtà della serie A1 italiana di hockey su pista: mai come quest’anno (perlomeno nelle ultime quattro stagioni sportive) si è arrivati a scendere in pista così a ridosso delle festività natalizie. La squadra di Francesco Dolce, forte di quindici punti in classifica e reduce dalla netta vittoria contro lo Scandiano cerca ancora una manciata di punti che gli possano regalare la certezza della nona salvezza consecutiva nella massima serie, per poi alzare l’asticella a traguardare il sogno play-off. I Veneti di Massimo Barbieri, nell’ultimo turno di campionato hanno battuto il Giovinazzo e scavalcato il Breganze posizionandosi al quinto posto in classifica del torneo di Serie A1 con 23 punti. Il match si giocherà Giovedi 28 Dicembre alle 20.45 al Centro Polivalente di Sarzana. Arbitri il Sig. Barbarisi (SA) il Sig. Rago (BA), ausiliari Sig. Righetti (SP) – Sig. Trevisan (LU).