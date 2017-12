Gran gala di capodanno al Jux Tap: cenone, dj set e bollicine

Sarzana - Gran Gala di Capodanno al Jux Tap. Cenone gourmet, dj set pirotecnico con Luca Giorgi, Joe Mazzola, Andrea Secci e latino americano con Riccardo Baccioli e la compagnia di Daymi Blanco e Salsa Mayor per San Silvestro del Disco Club di Sarzana (Sp). Il Jux Tap mette in pista tutto il suo appeal la notte più lunga e folle dell’anno in agenda domenica 31 dicembre (start 20.30). Invitante il pacchetto cenone-tavolo per finire il 2017 ed iniziare il 2018 con il sorprendente menu a base di mare-terra e la migliore musica da cantare e ballare, dagli anni ’80 fino alla salsa. La serata sarà trasmessa in diretta su Radio Nostalgia dalle 21.00.



Jux Tap – Disco Club



Via Variante Aurelia, 159



Sarzana (Sp)



Info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597



Facebook https://www.facebook.com/juxtapsarzana?fref=ts