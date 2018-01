Esteso l´orario di abbruciamento del legname sul litorale

Sarzana - Con l'ordinanza siglata oggi dal sindaco Cavarra il Comune di Sarzana ha esteso l'orario per l'abbruciamento del materiale ligneo portato sul litorale di Marinella dalle ultime mareggiate. Materiale che secondo quanto si legge “potrà essere bruciato in sito esclusivamente in piccoli cumuli non superiori a tre metri steri (tre metri cubi), possibilmente asciutto o con bassa umidità per limitare la produzione di fumo, dalle ore 7.00 alle ore 12.00 esclusi i giorni festivi e prefestivi”. Le operazioni dovranno terminare entro il 28 febbraio e saranno prorogabili a seconda delle necessità. Accolta così anche la richiesta della consigliera comunale Frassini che due giorni fa aveva chiesto all'amministrazione di estendere l'orario anche a fronte di una situazione meteo non sempre favorevole.