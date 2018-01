Energia pura con Hip Hop Attitude, weekend di eventi a Jux Tap

Sarzana - Weekend di dj set, musica ed eventi al Jux Tap. Nuovo appuntamento venerdì 12 gennaio con l’energia fuori controllo di Hip Hop Attitude e la migliore selezione internazionale del panorama R&B, reggaeton e rap in diretta su Contatto Radio. Dopo Dj Kosmi alla consolle del Disco Club di Sarzana torna la formidabile coppia formata da Dj Filo e David B (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597).

E’ l’evento latino americano più riuscito quello in agenda sabato 13 gennaio per la regia di Daymi Blanco e Salsa Mayor. Ospite del Sabato Latino con Roberto Evangelisti e l’esibizione live di Arcimboldo Dance. Due, come ogni settimana, le sale dove scatenarsi a ritmo di salsa, merengue, bachata e kizomba.

Il grande show del Sunday Night firmato da e20 e Radio Nostalgia mette in programma domenica 14 gennaio una serata dedicata ad una delle serie televisive più famosa del mondo: Gossip Girl. Ti piacerebbe sparlare di una vostra ex amica che vi ha fatto un torto in pieno anonimato? Il Sunday Night è l’occasione giusta per dirle quello che pensi. Insostituibile la squadra musicale con il mattatore-showman Andrea Secci accompagnato da Luca Giorgi e Joe Mazzola. Perché il Sunday Night non è solo bella musica, è soprattutto l’aperishow del divertimento.