Dj Kosmi per Hip Hop Attitude, dal Rocket di Milano al Jux Tap

Sarzana - Dj Kosmi al Jux Tap. Il 2018 per il Disco Club di Sarzana (Sp) decolla con il sound dell’ex componente dei Casa del Fico e Pooglia Tribe. Dj Kosmi, reduce da una serie di performance a New York, è il dj resident della serata Akeem of Zamunda del celebre Rocket di Milano, una delle serate più famose ed importanti della scena club italiana. Ospite in molti festival internazionali - ha partecipato tra gli altri in qualità di guest all’Mtv Day, dall’Mtv DigitalDay e al Kappa Future Festival – Dj Kosmi è il protagonista venerdì 5 gennaio del ritorno di Hip Hop Attitude. Completano la consolle Dj Filo e David B. La serata è in diretta su Contattoradio (info e prenotazioni 329.1114728 e 393.9093597). Prosegue senza sosta anche l’appuntamento con il Sabato Latino firmato da Daymi Blanco ed il gruppo di Salsa Mayor in agenda sabato 6 gennaio. Il nuovo anno porta con se la novità della cena con pizza e della sala dedicata alla kizomba, il tango africano. Tocca a Riccardo Baccioli scatenare la pista a ritmo di salsa e merengue.

Sunday Night in versione “Ciao Darwin”. Teoria dell’evoluzione, giochi, ironia, sfide e sfilate per il nuovo rendez-vous con il l’aperishow più popolare d’Italia griffato da e20 e Radio Nostalgia in calendario domenica 7 gennaio al Jux Tap. Alla consolle ci sono sempre loro: i mattatori della domenica Andrea Secci, Luca Giorgi e Joe Mazzola.?