Detriti sulle spiagge, Frassini: `Regione crei un fondo per le emergenze`

Sarzana - “Come sempre la dimostrazione che con l’apertura al dialogo si pongono le basi per risolvere i problemi nel migliore dei modi non è tardata ad arrivare. Gli attacchi gratuiti a un’Amministrazione che dà la massima disponibilità al dialogo e alla ricerca di soluzioni condivise, si riconfermano strumentali e non finalizzati alla risoluzione dei problemi”. Lo afferma la capogruppo “Per Sarzana” Sara Frassini che in merito alla situazione del litorale dichiara: “Il primo segnale è arrivato in seguito a una precisa e motivata richiesta dei balneari che, vista la quantità di materiale in spiaggia e le condizioni meteo non sempre favorevoli, hanno spiegato che due ore per l’abbruciamento del materiale, dalle 7 alle 9 del mattino fino al 28 gennaio, non erano sufficienti. Dopo aver sentito le motivazioni di questa e di altre richieste ed essersi confrontato con gli uffici tecnici il Sindaco Cavarra ha intanto firmato questa mattina l’ordinanza che sarà pubblicata lunedì mattina con la quale, fermo restando i contenuti della precedente del 23 dicembre scorso, estende gli orari di abbruciamento dalle 7 alle 12 del mattino e dalle 14 alle 16, assicurando così che le operazioni vengano fatte in sicurezza e con possibilità di controllo da parte della polizia municipale in orari diurni. Questa elasticità permette ai proprietari degli stabilimenti di lavorare nelle belle giornate a ritmi più sostenuti. Al contempo ha esteso il termine previsto per la pulizia al 20 febbraio auspicando che estendendo questo termine si arrivi a una completa pulizia dell’arenile. Questa purtroppo è e rimane la punta di un iceberg di una serie di problemi a cui l’Amministrazione Comunale e i balneari sono chiamati a far fronte e per i quali è doveroso l’intervento della Regione Liguria”.

L’esponente della maggioranza prosegue: “Il problema del materiale depositato sulle spiagge è un’emergenza da risolvere in breve tempo, ed è fondamentale che la Giunta Regionale intervenga con contributi economici che permettano ai Comuni di Sarzana e Ameglia di poter dare risposte concrete alla situazione disastrosa a cui sono chiamati a rispondere i balneari, fermo restando che, come dimostrato, c’è la massima disponibilità dell’Amministrazione di Sarzana alla collaborazione e all’individuazione di percorsi condivisi. Detto questo, come sostengo da ormai diversi anni, è improcrastinabile individuare soluzioni atte a mitigare in manifestarsi di queste situazioni emergenziali, che non possono continuare a essere gestite ogni anno con improvvisazione. Tutti gli enti pubblici ricompresi nel bacino del fiume Magra devono essere responsabilizzati e messi nelle condizioni, anche economiche, di manutenere il proprio territorio. Nel frattempo - conclude Frassini - sarebbe giusto che la Regione Liguria promuovesse un sistema di contribuzione che coinvolga tutti i comuni lungo il percorso fluviale in modo da creare un fondo per le emergenze da destinare ai comuni sulla foce, che, ciclicamente, sono lasciati soli con tonnellate di materiale che arriva da chissà dove”.