Da Abygaille appuntamento con il `Kit della Befana`

Sarzana - Nuovo appuntamento dedicato ai bambini oggi a Sarzana con il “Kit della Befana”, laboratorio creativo per la realizzazione di calze in cartoncino con materiale da recupero e pentolaccia gigante di caramelle e carbone che si terrà presso Abygaille Family Art Cafè in via Landinelli. A partire dalle ore 15:30 grandi e piccini potranno divertirsi in attesa dell’arrivo della Befana, la vecchietta con il naso lungo e il mento aguzzo, che viaggiando su di una scopa in lungo e in largo, porterà doni a tutti i bambini. “L’iniziativa assolve ad una funzione educativa e ricreativa – spiega la titolare Samuela Ferrari - proponendo ai bambini giochi interattivi che lasciano spazio alla loro creatività: l’animazione coinvolge direttamente il bambino nella partecipazione e nella creazione di giochi, decorazioni ed altri oggetti sempre di carattere natalizio e un momento di condivisone per le famiglie in un clima di festività”. L'iniziativa sarà supportata da Spigas Clienti, operatore che da tempo è al fianco di Abygaille perla promozione di attività ed eventi per le famiglie.