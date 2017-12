Corpo sui binari a Sarzana, Polizia sul posto

Sarzana - Un uomo di età apparente di 65 anni è rimasto ucciso sui binari nei pressi della stazione ferroviaria di Sarzana. Il traffico è stato concentrato su un unico binario e la Polizia di Stato, con i nuclei Scientifica e Ferroviaria, sono sul posto per condurre tutti i rilievi del caso.

Al momento è in fase di ricostruzione la dinamica del tragico evento solo nelle prossime ore arriveranno ulteriori conferme. La vittima non è stata ancora identificata, anche se si tratterebbe di un italiano e non sarebbe da escludere un gesto estremo. Stando a quanto riferito da fonti della Polizia di Stato il macchinista, del Freccia Bianca sotto il quale sarebbe finito l'uomo, avrebbe notato la figura di un uomo scendere dalla banchina per mettersi sui binari. Come detto, la dinamica è in fase di valutazione.