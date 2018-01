Con la mostra di Warhol proseguono anche i laboratori per le famiglie

Prossimo appuntamento domenica alla Fortezza Firmafede di Sarzana.

Sarzana - Continuano gli appuntamenti dedicati alle famiglie dell’iniziativa “La mia Famiglia è POP!”, per avvicinarsi al movimento della Pop art all’insegna del divertimento. ?Il terzo incontro “Warholize me!" si svolgerà domenica 21 gennaio 2018 alle ore 15.00 in Fortezza Firmafede. Sarà approfondito il tema dei ritratti di Warhol, diventati un’icona del XX secolo, universalmente conosciuti e riconoscibili. I colori sgargianti nascondono un concetto ben più profondo: rappresentano la mercificazione delle persone da parte dei mass media. Nei ritratti di Warhol, eseguiti partendo da fotografie riprodotte poi in modo seriale, il corpo e l’anima del soggetto spariscono. Esso diventa un oggetto di consumo ad uso delle masse.?Dopo la visita guidata alla mostra, ogni membro della famiglia potrà calarsi nei panni del Warhol ritrattista e sperimentare in prima persona le tecniche usate dall’artista americano trasformando la propria fotografia in un ritratto “POP”.

Le attività per le famiglie sono organizzate dalla Cooperativa Earth e sono pensate per bambini tra i 5 e i 10 anni e per i grandi di tutte le età. Ogni incontro può ospitare al massimo 20 partecipanti.

Il costo dell’attività è di 8 Euro a partecipante. Per informazioni e prenotazioni scrivere una mail a info@fortezzafirmafede.it oppure telefonare al 339 413 0037.