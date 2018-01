Chiude lo storico negozio Carmarino

L'attività di via Mazzini saluta dopo 82 anni di storia. In via Mascardi invece l'entusiasmo dei due imprenditori che hanno portato a Sarzana da Pietrasanta il loro "Pepenero".

Sarzana - Un pezzo di storia del commercio sarzanese ha chiuso definitivamente i battenti in questi giorni. Si tratta del negozio di abbigliamento di Roberta Carmarino in via Mazzini, che fino a poche settimane fa ha portato avanti un'attività avviata nel lontano 1936 dalla nonna Enrica e gestito anche dal padre Nino e dalla moglie Linda Galletto. Fino a metà degli anni Settanta quando Roberta era subentrata con il marito Volfango.

Un negozio che è stato a lungo punto di riferimento per generazioni di sarzanesi che sapevano di poter trovare sempre capi di qualità potendo contare sulla grande professionalità che ha contraddistinto la famiglia di commercianti. Una chiusura dettata più dalla stanchezza che da problemi economici, nonostante il mercato nel tempo sia cambiato molto. “Proseguire l'attività diventava ogni giorno più duro – ha spiegato la titolare – e abbiamo deciso di fermarci. Conserveremo il ricordo dell'ottimo rapporto instaurato con i nostri clienti, da quelli più affezionati a quelli occasionali incontrati in tutti questi anni”.



Guardano invece ai prossimi mesi con grande entusiasmo Silvia Quaglia e Gian Marco Di Ciolo che meno di due mesi fa hanno deciso di lasciare Pietrasanta per scommettere su Sarzana. Qui hanno infatti portato il loro locale “Pepenero”, ristorante e pizzeria di via Mascardi che sui suoi scaffali offre anche una vasta selezione di birre e prodotti di qualità. “Siamo stati accolti a braccia aperte – sottolineano – e vogliamo contribuire a far emergere le tante virtù di questa città piena di storia e cultura. Siamo innamorati di Sarzana e crediamo che abbia ampi margini di miglioramento”.