Centrale della droga casalinga, blitz dei Carabinieri

Nei guai un ragazzo di 25 anni già noto alle forze dell'ordine, arrestato, e sua madre, denunciata.

Sarzana - Una vera e propria centrale della droga domestica. Ecco cos'hanno trovato stanotte a Sarzana i Carabinieri della locale Compagnia. Senza troppa sorpresa, visto il fitto reticolo di indagini intessuto prima di entrare in azione. Nottetempo, i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione occupata da un 25enne e dalla madre. Gli uomini dell'Arma sono intervenuti al termine di una serrata attività investigatoria, nonché un attimo dopo che il giovane aveva ceduto dosi di hashish a un 20enne spezzino. Nel corso della perquisizione gli investigatori hanno trovato quasi trecento grammi del menzionato stupefacente, alcuni grammi di marijuana e di cocaina, nonché qualche pastigli di ecstasy. Una varietà di offerta in grado di soddisfare il più ampio ventaglio possibile di domanda.



I carabinieri hanno anche rinvenuto e sequestrato tutto l’occorrente per tagliare e confezionare le dosi, nonché 1.600 euro, ritenuti il provento dell’attività di spaccio. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine per una serie di precedenti specifici, è stato arrestato e portato in camera di sicurezza, dove ha trascorso la notte in attesa del processo per direttissima. La madre convivente, incensurata, è stata denunciata per concorso nel reato.