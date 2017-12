Caprioni replica agli attacchi: `Chi lotta contro la mostra di Warhol danneggia la città`

Sarzana - Più volte chiamato in causa negli ultimi consigli comunali, nella seduta di ieri – ultima del 2017 – l'assessore alla cultura e al commercio Nicola Caprioni è intervenuto difendendo l'operato della giunta ed in particolare la discussa mostra della Cittadella dedicata ad Andy Warhol. “Le critiche hanno già una risposta: abbiamo venduto 3.000 biglietti in un mese e per gennaio abbiamo già venti gruppi prenotati” ha sottolineato Caprioni. “Chi lotta contro questa iniziativa – ha proseguito – non lo fa contro l'assessore o la giunta ma contro la città. Chi ha fatto opera di denigrazione verso la mostra di Warhol ha danneggiato gli interessi di tutti i sarzanesi”. Le sue parole hanno toccato però anche altri temi: “Siamo stati il primo comune in Liguria ad attivare l'Art Bonus per il restauro del chiostro di San Francesco. Sul commercio invece si registra un indice di crescita, negli ultimi tre mesi in centro hanno aperto cinque nuove attività artigianali e circa venti commerciali mentre tre ristoranti hanno ripreso la propria attività. Il problema maggiore resta quello degli affitti troppo alti”.