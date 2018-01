Caleo spinge per Cavarra e avverte: `Resistenza non basta`

Il senatore Pd parla della 'sua' Sarzana, in odore di elezioni: "I sarzanesi sono in grado di riconoscere politiche serie".

Sarzana - "Quello sull'amministrazione uscente è un giudizio positivo. A giorni avremo una riunione del partito dove verrà decisa la candidatura a sindaco". Parola del senatore Pd Massimo Caleo, ex primo cittadino sarzanese, che stamattina ha fatto tappa nel capoluogo, al Caffé Cantieri, per un incontro nel corso del quale ha tirato le somme della sua iperattiva esperienza a Palazzo Madama. Impossibile naturalmente non interrogarlo sulla patata bollente sarzanese, che vede l'attuale sindaco Alessio Cavarra ancora alle prese con il proverbiale 'scioglimento della riserva', operazione procrastinata più e più volte, a partire dal primo rinvio di inizio autunno.



"Non vedo perché non si debba pensare ancora ad Alessio Cavarra: è sempre stata prassi consolidata del nostro partito dare una seconda chance a chi ha alle spalle un primo mandato senza grossi problemi", afferma Caleo, verso la cui amministrazione lo stesso Cavarra spesse volte non si è dimostrato tenero, criticando pubblicamente aspetti dell'eredità caleiana raccolta nel 2013. "Dico che ha fatto bene - ha continuato Caleo - e che su Marinella, tanto per parlare di qualcosa di molto attuale, ha avuto la tenacia di andare avanti, convocare un tavolo anche in presenza di chi, come il sindaco di Ameglia De Ranieri, non voleva partecipare. Marinella fa schifo? Allora dico che sono anche un po' orgoglioso sia così da tanto tempo: nell'incertezza di questi anni meglio una situazione del genere che il cemento".



Fino a l'altro ieri, decidere il candidato del centrosinistra sarzanese significava scegliere il sindaco. Oggi le cose stanno ben diversamente, e il rischio che Sarzana passi al centrodestra è quanto mai concreto. "Oggi c'è un vento di destra - secondo il senatore Pd -, che sorride a populisti e sovranisti, in vantaggio rispetto a chi prova a difendere certe scelte importanti, come quella di rimanere dentro l'Europa. Non bisogna fare gli sbruffoni, ma la storia e la tradizione dei sarzanesi sono in grado di riconoscere politiche serie ed intelligenti". Secondo il predecessore di Cavarra, inoltre, "a Sarzana c'è un livello di appartenenza diverso rispetto a Spezia, ma - ecco il monito di Caleo - è giusto dire e ribadire che non basta parlare di antifascismo e Resistenza per avere il sostegno del nostro popolo".