Approvato bilancio di previsione, tensione fra Cavarra e Mione

Ultimo consiglio comunale dell'anno fra interventi al vetriolo e attacchi su Talent Garden e futuro della casa di riposo.

Sarzana - Fedele al copione che ha scandito buona parte l'anno solare di Sarzana, anche l'ultimo consiglio comunale del 2017 è stato caratterizzato da ripicche, polemiche e pesanti scontri verbali, il più delle volte estranei agli ordini del giorno in questione. Una “prassi” poco edificante per l'assemblea cittadina la cui atmosfera rischierà di farsi sempre più calda man mano che ci si avvicinerà all'appuntamento elettorale di Primavera.

Ieri sera, dopo oltre cinque ore di dibattito, sono stati il consigliere Mione e il sindaco Cavarra ad alzare decisamente i toni, nonostante i richiami del presidente Lorenzini. Motivo del contendere questa volta è stato il trasferimento dei pazienti della casa di riposo Sabbadini dall'attuale struttura gestita da Coopselios in quella nuova adiacente all'ospedale di Santa Caterina. “Oggi abbiamo scoperto che siete d'accordo con le decisioni della giunta regionale di centrodestra – ha attaccato Mione - siete favorevoli allo spostamento degli anziani a due passi dalla camera mortuaria. Evidentemente – ha proseguito – lei signor sindaco è affezionato e ha una situazione di particolare gradimento per la cooperativa che la gestisce”.



“Sta dicendo cose gravi che non accetto – lo ha interrotto Cavarra – lei non puoi fare queste accuse. Non ci sono alternative perché la Regione non ci dà la convenzione e ci leva i 35 posti”. Poi il nuovo affondo dell'ex presidente del consiglio: “Sul Talent Garden non ha mai dato una risposta, ci dica perché affitta gratuitamente quello spazio ad una società con bilanci milionari. Questo è uno dei suoi pallini fissi come la società della casa di riposo”. Parole che hanno fatto infuriare il sindaco: “Quando eri presidente e prendevi 1.200 euro non dicevi nulla sul Talent”, affermazioni alle quali Mione non si è sottratto: “Lei è uno scandalo per la città, pensi allo stipendio preso come dirigente Salt”.



Prima di loro, con tono ben più istituzionale, i due argomenti erano stati affrontati anche dai due assessori competenti e discussi dagli altri consiglieri. “Con lo spostamento nella nuova struttura gli anziani di Sarzana non saranno penalizzati, il servizio sarà migliorato e noi vigileremo – ha assicurato Castagna – la Sabbadini ha necessità di adeguamenti strutturali emersi anche dopo le piogge recenti. La nuova sistemazione avrà stanze adeguate e a norma”. “L'argomento del Talent Garden viene spesso utilizzato come oggetto di critica da consiglieri che ad oggi a quanto mi risulta non hanno mai messo piede al suo interno – ha puntualizzato Casini - e neppure sanno come funziona. È stata una scelta che continuiamo a rivendicare come un'opportunità data a molti giovani, oggi 35, che lavorano quotidianamente al suo interno. Ci siamo posti l'obiettivo di dare un'occasione a questi ragazzi”.



“Lei assessore Casini è l'apoteosi del renzismo – ha subito replicato Rampi – ha un concetto devastante del lavoro e della disoccupazione. Se qualcuno avesse assunto 35 persone sarebbe stata una cosa ben diversa ma qui c'è chi ricava canoni e pagamenti in un luogo pubblico dove qualcuno esercita la propria professione. Talent Garden è una società che guadagna milioni, è un soggetto economico, avete risolto un problema di locazione e non di occupazione”. “Quello della Sabbadini è un cerchio che si chiude – ha osservato Chiappini - la Selios sta monopolizzando il settore degli anziani e ha fatto la proposta all'Asl. Il Comune invece si ritroverà con il doppio vantaggio di aver sistemato gli anziani e di ritrovarsi con una struttura vuota da alienare”.



Di fatto di bilancio in senso stretto, come da ordine del giorno, ha parlato solo la viecesindaco Ravecca nella relazione iniziale nella quale ha spiegato gli aggiornamenti al dup – documento unico di programmazione – e agli stanziamenti del documento di previsione che per il nuovo anno prevede entrate tributarie per undici milioni e 122mila euro. I proventi per le sanzioni amministrative sono invece previsti in un milione e 400mila. “Le spese sono tutte in diminuzione – ha spiegato – siamo orgogliosi di aver rimodulato il debito di Sarzana patrimonio, una situazione che gravava in modo tombale sul nostro bilancio. Un caso particolare che siamo riusciti a sistemare con la vendita del terreno di Tavolara scendendo ad un'esposizione di 431mila euro che pagheremo entro il 2020”.

Bilancio che i consiglieri di maggioranza ed opposizione hanno esteso all'attività della giunta in questi anni, con punti di vista agli antipodi che hanno rimarcato argomenti già ampiamente citati negli ultimi mesi. Chiappini ha evidenziato la “vuota auto celebrazione di governo” mentre Rampi e Mione sono tornati sulla vicenda di Sarzana Patrimonio definendola “un'operazione scellerata creata dalla stessa classe dirigente”. Dai banchi vicini a Cavarra e alla sua squadra Rosignoli ha invece difeso strenuamente “un sindaco che ha quattro palle e si fa rispettare. Quando arriva un'azienda a trattare con gli uffici tecnici gli dice “assumete una persona che ha bisogno”. Basta gettargli fango addosso”.

Antola ha stigmatizzato il comportamento di Mione e “il clima di odio pesante ed inquisitorio che si ritorcerà contro chi lo utilizza”. Così come Frassini che lo ha definito “complice delle scelte più scellerate che sono state fatte negli anni scorsi” e “privo della minima idea di cosa voglia dire amministrare”. Infine Torre che ha ricordato “i molti interventi anche in tema di welfare di comunità” e il modo in cui l'amministrazione ha affrontato i tanti problemi”.

E il sindaco? Evitato ogni riferimento alla riserva che avrebbe dovuto sciogliere proprio ieri, ha incassato l'approvazione della pratica (10 favorevoli e 4 contrari) ripercorrendo nel suo intervento quanto fatto in questo mandato. “Dati indiscutibili – ha detto – come la riduzione della pressione fiscale, il risanamento dei conti e il pagamento dei debiti pregressi. Su Marinella si vuole fare volutamente disinformazione, il nostro piano aveva il giusto equilibrio, avevamo concordato un percorso con Ameglia ma alla fine la Regione ha “stranamente” bocciato solo il nostro. La stessa Regione che in due anni non ci ha dato un euro”.