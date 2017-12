Annuncio rinviato, Cavarra non scioglie la riserva

Il sindaco aveva dato la data odierna come ultima scadenza ma né durante né dopo il consiglio comunale ha fatto riferimento alle amministrative. Rinviato anche il tavolo tecnico su Marinella.

Sarzana - Bisognerà attendere ancora, ore o forse giorni, per conoscere la decisione di Alessio Cavarra. Il sindaco di Sarzana infatti al termine del consiglio comunale odierno non ha sciolto la riserva in merito alla sua eventuale candidatura per il secondo mandato fra le fila del Partito Democratico. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva annunciato che avrebbe comunicato la sua decisione dopo l'approvazione del bilancio di previsione nella seduta odierna dell'assemblea cittadina ma così non è stato.

Incassato il passaggio della pratica (10 voti favorevoli e 4 contrari) il sindaco si è ritirato nel suo ufficio senza fare alcun riferimento alle amministrative, complice anche la lite furibonda con il consigliere Mione che ha infiammato le battute finali di un consiglio iniziato alle 15 e terminato alle 21.30.

L'annuncio sull'eventuale candidatura – in molti però hanno interpretato diversamente il suo messaggio natalizio alla città – è dunque nuovamente rimandato nonostante le componenti più critiche all'interno del Pd stiano da tempo sollecitando una sua chiara presa di posizione in proposito.



Un altro rinvio nel pomeriggio ha riguardato anche il tavolo tecnico che lo stesso Cavarra aveva convocato per domani per affrontare la questione del futuro di Marinella. A causa dell'impossibilità di un liquidatore di essere presente l'incontro è stato rimandato al 4 gennaio.