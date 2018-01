`Su degrado e sicurezza Cavarra ha fallito, noi ci saremo`

Stamani centrodestra riunito in piazza Jurgens. Costa: "Questi temi sono un diritto per i cittadini", Pucciarelli: "La città deve tornare nelle mani delle persone".

Sarzana - Degrado e sicurezza continuano ad essere i due cavalli di battaglia della coalizione di centrodestra che ha iniziato da qui la marcia di avvicinamento alle prossime elezioni amministrative. Esponenti e sostenitori di Sarzana Popolare, Lega e Fratelli d'Italia questa mattina sono tornati a riunirsi – a distanza di un mese – nel piazzale della stazione, identificato come luogo simbolo dell'inefficacia delle numerose ordinanze emesse dalla giunta Cavarra.

“Siamo di nuovo qui in un'area degradata – ha attaccato Carlo Rampi a pochi centimetri da un cumulo di sacchi neri – perché vogliamo essere una garanzia per i cittadini: sulle questioni del degrado e della sicurezza noi ci saremo. Faremo qui la giunta – ha assicurato il consigliere comunale di FdI – dimostrando che le cose si possono fare, basta volerlo. Andremo a fare riunioni e incontri nei luoghi più difficili dove i cittadini vogliono vedere politici e amministratori. Le Forze dell'Ordine non possono fare tutto da solo, ci vuole una città che le aiuti a ripulire le troppe “zone franche” di Sarzana, noi saremo al loro fianco”.

“Anche stamani possiamo rilevare come la situazione sia peggiorativa – ha proseguito Roberto Italiani di Sarzana Popolare – ampie zone cittadine non sono fruibili. Questo è inaccettabile per una città che vuole valorizzare la propria vocazione turistica. Il Comune latita e manca la volontà di risolvere i problemi”.

Sull'argomento lo storico esponente leghista Spartaco Bagnone ha invece ricordato quando proprio in consiglio propose l'istituzione delle ronde per la sicurezza. “Ronde fatte da pensionati armati di macchina fotografica e telefonino – ha puntualizzato – per fare segnalazioni alle Forze dell'Ordine. Mi darò da fare battendomi sulla sicurezza e per evitare che la città torni in mano a degli incompetenti”.

Posizioni rafforzate dalla presenza dei consiglieri regionali Costa e Pucciarelli, sempre presenti al fianco di una coalizione che per la prima volta vede alla portata il colpaccio nella roccaforte della sinistra. “In zone come questa sembra di essere in una periferia metropolitana – ha sottolineato l'ex sindaco di Beverino – il tema della sicurezza non è né di destra né di sinistra ma un diritto di tutti i cittadini. Noi proseguiremo questo percorso con la coalizione andando sul territorio mettendo gli abitanti al centro del progetto, il cambiamento è possibile”.

Infine Pucciarelli: “Le città devono tornare nelle mani dei cittadini e siamo tornati qui nel giro di poco tempo perché è necessario un cambiamento. La giunta Cavarra ha fallito in molti punti, ad iniziare dalle tante ordinanze mai applicate, senza dimenticare la situazione di Marinella dove sindaco e assessori non sono stati in grado di accantonare fondi per affrontare l'emergenza dei detriti portati dalle mareggiate. Un fallimento lampante – ha concluso – di un sindaco che ha il coraggio di ricandidarsi”.