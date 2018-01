`Ragazzi in cura all´Asl sono punta dell´iceberg del disagio giovanile`

La commissione consiliare di Sarzana ha affrontato nuovamente un problema sempre attuale anche in città.

Sarzana - “Le manifestazioni del disagio giovanile assumono un aspetto molto variegato, non riguarda solo coloro che commettono atti vandalici ma è presente anche nei giovani che si isolano. Il problema nasce all'interno delle famiglie e un esempio lo abbiamo avuto quando sono stati somministrati i questionari ai ragazzi. In un incontro avuto con i genitori, una donna ha raccontato di aver scoperto che il figlio durante le lezioni giocava a poker online, ha espresso le sue difficoltà come genitore dicendo: 'Io lavoro tutto il giorno e non ho la possibilità di stare dietro a mio figlio'". Così l'assessore alle politiche giovanili Beatrice Casini nel corso dell'ultima seduta della commissione consiliare per i servizi alla persona, nella quale si è discusso di un tema sempre attualissimo come il disagio giovanile, già affrontato nei mesi scorsi dall'organo comunale (QUI).

“Negli ultimi tempi sono aumentati gli episodi di vandalismo – ha affermato in apertura il presidente Rosignoli – i ragazzi spesso fanno uso di sostanze stupefacenti, sintomo questo della sofferenza delle nuove generazioni incapaci di gestire le emozioni. Ragazzi – ha aggiunto – che passano tante ore davanti ad un computer spesso per giocare anche d'azzardo online”. Oltre alla comandante della Polizia Municipale (QUI), la seduta ha visto anche la presenza del Dottor Agrimi, direttore della struttura complessa – assistenza psichiatrica e servizio dipendenze per i distretti sanitari della Val di Magra e Val di Vara.

“Rispetto ai dati presentati nel corso del precedente incontro – ha spiegato - non ci sono modifiche riguardo all'utenza in carico al servizio dipendenze dell'Azienda Sanitaria Locale. In un recente incontro in cui era presente anche Gianluigi Saraceni, ex direttore dell'USL XX di Sarzana quando le USL in provincia erano due e successivamente direttore dell'AUSL 5, ho avuto il piacere di sentire da lui la notizia che quando era venuto a La Spezia la situazione era disastrosa; anche per me si è verificata una situazione simile a quella vissuta da Saraceni quando sono venuto da Firenze. I comportamenti irruenti ci sono sempre stati – ha proseguito – ma oggi via Internet è possibile comprare droghe legali ma sono sostanzialmente droghe ed è facile acquistarle. I soggetti che si presentano da noi sono solo una piccola parte di coloro che fanno uso di sostanze; rispetto alla casistica è solo la punta di un iceberg. In più ora è difficoltoso trovare lavoro, non ci sono sicurezze, non dobbiamo psichiatrizzare problematiche esistenziali. Quello del disagio giovanile è un problema culturale, dovrebbe essere affrontato a livello nazionale. Si può cercare di avere un rapporto diretto con le famiglie che possono così contribuire alla soluzione del problema”.



Il presidente del Consorzio Cometa Gianfranco Martini ha invece sottolineato come “Negli ultimi anni, un gran numero di nuove sostanze sintetiche è comparso sul mercato, sostanze commercializzate in internet e non solo. Noi abbiamo aperto un servizio rivolto a giovani che hanno acquistato droghe in rete, ne abbiamo contattati diversi con cui vengono fatti colloqui settimanali, occorre fare qualcosa di più per aiutarli”. Per Adalberto Dominici del “Comitato solidarietà Val di Magra” invece “il disagio giovanile è in continuo aumento. Spesso – ha detto – i genitori sono in difficoltà a svolgere il loro ruolo educativo. Non si effettua attività di prevenzione. È inoltre importante non intraprendere la linea della chimica del farmaco e dell'inserimento in comunità che hanno rette giornaliere molto onerose”. Da sempre impegnato nello sport e a contatto con i giovani, Sergio Dall'Oglio di “Sarzana ring” ha evidenziato come “le tante energie di questi giovani devono essere incanalate in modo positivo, sensibilizzando e promuovendo la cultura dello sport. Se un ragazzo si allena per svolgere delle attività sportive non beve, non fuma e si comporta bene. Con chi frequenta la palestra c'è un rapporto di fiducia, buoni rapporti interpersonali. I ragazzi mi parlano dei loro problemi e del loro vissuto”.



Altri spunti al dibattito li hanno portati i consiglieri comunali, sia di opposizione che di maggioranza, che compongono la commissione. Chiappini ha stigmatizzato il ritardo dell'amministrazione nell'avvio dell'apposita consulta e invocato una maggior prevenzione anche nell'ottica di una riduzione delle spese per psicofarmaci. Pittiglio ha invece osservato come nel tempo sia cambiata la strutturazione della famiglia e come si sia modificato il passaggio generazionale, mentre Giorgi ha chiesto che si intervenga con modalità di intervento adeguate. Infine Antola che messo al centro del dibattito anche la facilità con cui i ragazzi possono accedere a sostanze stupefacenti e gioco d'azzardo.