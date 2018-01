`Il Comune non ha alcun debito con Marinella Spa`

Il dirigente Mugnaini replica al consigliere comunale Chiappini.

Sarzana - “Non sussiste alcun debito da onorare da parte del Comune nei confronti della Marinella Spa in liquidazione”. La precisa arriva da Palazzo Roderio e porta la firma dell'architetto Stefano Mugnaini, dirigente dell'area 3 servizi al territorio, che risponde così alla nota e all'interpellanza del consigliere di Sarzana in movimento Valter Chiappini (QUI).

Oggi il dirigente ha chiarito la posizione dell'ente con una nota inviata al sindaco Cavarra e all'assessore all'urbanistica Baudone spiegando i contenuti della convenzione sottoscritta fra le due parti per disciplinare “interventi di ripascimento del litorale di Marinella e le modalità di corresponsione in anticipo di Oneri di Urbanizzazione necessari alla realizzazione dell'opera, peraltro concordata con la Regione Liguria a suo tempo”.

“La convenzione – spiega Mugnaini – stabilisce in adempimento alle disposizioni dell'accordo di programma approvato il 4 aprile 2007, che la società Marinella Spa “al fine di salvaguardare dall'erosione marina le attuali aree vicine alla costa si impegnerà a corrispondere ai Comuni di Sarzana ed Ameglia rispettivamente Euro 749.707,20 ed Euro 329.040,00 quale quota di cofinanziamento a carico dei due Comuni per la realizzazione delle opere di ripascimento dell'arenile in corso..”. Per cui – prosegue il dirigente - per quanto concerne il Comune di Sarzana, atteso il fallimento del progetto Masterplan 2007, comunque aveva segnalato al medesimo soggetto, l'ammontare complessivo degli oneri di Urbanizzazione comunque prevedibili in ragione delle potenzialità edificatorie descritte dal vigente PRG segnatamente nell'ambito della normativa dell'Area Progetto n° 5 – Marinella, oltre che di quelli scaturiti dall'approvazione del Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica con cui il Consiglio Comunale, con delibera n° 72 del 30/07/2007 successivamente aggiornata con Delibera del C.Comunale n° 117/2007, ha approvato il Programma straordinario di ERP in loc. Marinella previa adozione di SUA con variante al PRG vigente, nell’ambito dell’attuazione del Programma di Social Housing di cui alla DGR n° 653 del 23/06/2006 e successive(Soggetti Attuatori pricipali Comune e A.R.T.E. La Spezia, e soggeti coinvolti Coop. Edilizia di Marinella e Marinella S.p.A.), e divenuto esecutivo a seguito della conclusione delle procedure previste dall'art. 59 della L.R. 36/1997 con conferenza dei Servizi deliberante in data 15/05/2008”.

“In forza di tale atto tutt'ora valido ed efficace – conclude Mugnaini - parzialmente attuato, il soggetto Marinella S.p.A. può realizzare edifici residenziali per una superficie coperta di oltre mq. 500 complessivi, oltre chee procedere alla ristrutturazione degli immobili di proprietà ubicati in via Taruga da destinare anch'essi alla residenza. Pertanto non sussiste, come peraltro già comunicato dal Comune di Sarzana alla Marinella S.p.A. in risposta alla nota dei medesimi del 10/11/2017, con nota del 29/12/2017, alcun debito da onorare da parte del Comune nei confronti della Marinella S.p.A. in liquidazione, dal momento che lo stesso può eseguire le opere di cui sopra e scomputarsi l'ammontare degli oneri maturati, o cedere tale capacità edificatoria a soggetti terzi e con esso quello che concerne l'eventuale scomputo dei suddetti oneri".



(immagine di archivio)