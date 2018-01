´Doppione´ di Cavarra, è polemica

Accuse al primo cittadino di Cavarra per la scelta di una foto di due anni e mezzo fa per augurare buon anno ai concittadini.

Sarzana - Una messe di sfottò, una buona dose di indignazione, pure un "Che sputtanamento delle puttane della politica!" scritto dall'architetto Gianfranco Damiano, tra i grandi animatori di 'Sarzana per Sarzana'. Questo ha fruttato la polemica social contro il sindaco di Sarzana Alessio Cavarra piazzata nelle scorse ore sul gruppo pubblico Facebook Oltre!, un affondo elaborato da Francesco Adami, noto punzecchiatore del governo comunale sarzanese.



Il primo cittadino è finito nel mirino per aver augurato buon anno ai sarzanesi postando, la sera del 30 dicembre, una foto già vista. Si tratta di uno scatto festoso, affollato e pirotecnico risalente al luglio del 2015, precisamente alle celebrazioni per i 550 anni di Sarzana. La ratio della polemica sarebbe quindi una sorta di camuffamento operato dal sindaco Pd, come se questi avesse voluto 'vendere' la fortunata immagine di due anni e mezzo fa - tra l'altro caratterizzata dall'outfit estivo di chi compare nello scatto - come qualcosa di attuale, di capodannesco (ad ogni modo il post è del 30 dicembre: troppo presto per millantare, volendo farlo, pienoni di San Silvestro). Oppure quello di Cavarra è più semplicemente un normale post di omaggio alla città. E quale migliore immagine per celebrarla - volendo entrare nella testa del sindaco -, se non quella del suo scoppiettante 550mo compleanno?



Corposo il successo della polemica, con apprezzamenti social da parte di volti pubblici (come il già citato Damiano, l'esponente Mdp Massimo Bettati, il consigliere comunale Valter Chiappini) e pronto rimbalzo sul gruppo pubblico SpeziaPower, storicamente assai critico, da sinistra, verso il Pd. Ad ogni modo, un fatto che la dice lunga su quanto aspra e totale sarà la campagna elettorale dei prossimi mesi, destinata ad essere giocata ad ogni livello e su tutti i terreni. Anche quello della riuscita del capodanno sarzanese. Un San Silvestro che i polemisti social hanno etichettato come capodanno - invece che 'pop', come da wharoliano programma - 'flop'.