`Battersi perché Cavarra non si candidi. Ma se sarà lui, fare quadrato`

Paolo Bufano, della minoranza Pd di Sarzana, torna a dire la sua. E attacca Toti: "La Liguria per lui è una vetrina. Ed è la quinta colonna della Lega in Forza Italia".

Sarzana - Paolo Bufano, portabandiera della minoranza nell'Unione comunale Pd di Sarzana, torna a dire la sua in merito alle elezioni amministrative della prossima primavera, un passaggio mai stato così delicato per i Dem sarzanesi: il rischio di una clamorosa debacle c'è.

"Io credo che a Toti - attacca l'avvocato di storia democristiana - delle sorti della Liguria importi assai poco, se non per i riflessi sulla sua immagine. Quando è sceso in politica (e con grandi ambizioni) ha avuto bisogno di una ribalta sulla quale mettersi in mostra. Sarebbe andato bene tutto: un ministero anche di seconda fascia ma che garantisse visibilità, per esempio. Ma c'erano le elezioni regionali e bisognava prendere quello che passava il convento.

Così, con la pretestuosa suggestione di un legame insignificante con un lembo estremo di una Liguria che gli era e gli è per ogni altro aspetto estranea, ha scelto di candidarsi alla presidenza della nostra regione. E grazie alla debolezza e alle divisioni del centrosinistra ha vinto.

Ma questo è soltanto il primo gradino. L'ambizione di Toti è infatti quella di succedere a Berlusconi nella leadership di Forza Italia!".



Una meta per il conseguimento della quale, per Bufano, Toti ha scelto il percorso "della soggezione del suo partito alla Lega. È chiaro a tutti che egli è visto in Forza Italia come il 'garante' della presentabilita' della Lega, un movimento che a Berlusconi e alla maggior parte dei suoi seguaci fa - ragionevolmente - un po' impressione. Giustificare i raid degli skinheads, polemizzare apertamente col Papa, dichiararsi partito fratello di quelli fascisti e xenofobi di mezza Europa, aborrire e schernire l'Europa stessa sono condotte in grado di imbarazzare perfino l'assai pragmatico Cavaliere e i suoi. Ma Toti ha deciso che quella è l'unica strada per lui se vuole avvantaggiarsi nella successione al monarca di Arcore.

Egli non è quindi semplicemente il garante in Forza Italia della 'presentabilita'' della Lega. È molto di più. È la quinta colonna della Lega dentro Forza Italia.

Se la sua linea prevarrà, la Lega sarà il contraente forte nel centrodestra e ne otterrà la leadership per Salvini. E allora chi se non Toti sarà la persona (senza qualità, priva di carisma, quasi fisiognomicamente inadatta alla leadership) vocata a succedere a Berlusconi per garantire al nuovo uomo forte (Salvini) la docilità dell'alleato subalterno?

E se invece fosse FI ad ottenere un voto in più e comunque a spuntare la leadership della coalizione chi meglio di Toti sarebbe adatto a blandire e a tenere a bada l'inquieto alleato costretto a schierarsi in seconda fila?

Dunque - a ben vedere - la Liguria e le sue città per Toti non sono altro che dei laboratori e delle vetrine. Dei laboratori per cercare di dimostrare che anche lontano dalle sue culle secessioniste (la Lombardia ed il Veneto) il nuovo Leghismo - opportunamente 'dosato' - non è soltanto intolleranza che solletica i bassi istinti della gente (dimenticando che - per fortuna - le competenze di regione e comune non consentono più di tanto di farne esercizio) e delle vetrine in cui mettere in mostra - in scala ridotta e dunque sperimentalmente insignificante - la sua presunta capacità di leadership".



Secondo Bufano "assecondare questo disegno, anche solo localmente, significa dunque concorrere a favorire nel nostro Paese scenari politici inquietanti, sul modello polacco, ungherese e - da ultimo - austriaco, in cui le forze della reazione (come nella prima metà del secolo scorso), intolleranti, razziste, xenofobe e antieuropeiste, raggiungono il potere nell'impotenza del conservatorismo illuminato e per le contraddizioni e le divisioni dei riformisti e dei progressisti.

Questo disegno può essere inconsapevolmente alimentato, anche in sede locale, nelle forme più varie. Forme dirette, come quelle di chi (Peracchini e - dicono - Ambrosini, ma io ancora non ci credo) facendo violenza al proprio Dna ci mettono la faccia, ma anche forme indirette, come quelle di chi - sottovalutando la cruciale delicatezza dell'ora - divide il fronte riformista e progressista (indebolendolo) pur sulla base di distinguo che, in un contesto meno emergenziale, sarebbero sacrosanti e in questo modo pratica - sia pure animato dalle migliori intenzioni - il 'tanto peggio tanto meglio'.

Per questo io dico: Renzi ha in buona misura contravvenuto alla sua 'mission' di modernizzare il riformismo senza contraddirne lo spirito, ed è certamente un gradasso. La cerchia dei suoi collaboratori ha rivelato e rivela ogni giorno i propri limiti, la propria autoreferenzialità e - in qualche caso - inquietanti opacità. E anche i suoi epigoni locali non sono certo immuni da carenze, inadeguatezze, a volte perfino da debolezze e da miserie.

Ma vivaddio! sono comunque gente 'al di qua della linea del Piave' rispetto all'onda populista che va montando minacciosamente sull'altra sponda. E perché quella linea non ceda ci sarebbe bisogno di tutti; se non di chi fa escursioni solitarie nel campo nemico allettato con lusinghe (è sempre successo, fin dal biblico Esau' che si vendette per un proverbiale piatto di lenticchie) quantomeno ci sarebbe bisogno di quelli che ritengono meglio invece sedersi sulla sommità della diga del Vajont (che si trova perlappunto dalle parti del Piave) sperando di trarre frutti dall'alluvione neroverde, con l'illusione di potere così - sulle macerie - rigenerare il versante progressista".



"Allora, secondo me - conclude Bufano -,per esempio, a Sarzana bisogna continuare a battersi perché non sia Cavarra il candidato sindaco del centrosinistra. E proprio per le ragioni che dicevo, ossia perché sarebbe l'argine più fragile contro l'onda montante del Totismo (cioè del Criptoleghismo) per quanto quest'ultimo possa presentarsi dietro una maschera rassicurante. Ma se dannatamente Cavarra dovesse decidere di ricandidarsi, se il partito sarzanese non dovesse trarre conclusioni dal pessimistico giudizio che alberga inespresso nel cuore di quasi tutti, se nessuno avanzasse altre candidature da sottoporre alla prova (comunque non rassicurante) delle primarie io credo - per quanto ho detto - che bisognerebbe comunque 'congelare' le proprie (anche pesanti) riserve e fare quadrato per contribuire - nel nostro piccolo (come Hendrick, il bambino olandese che tenne chiuso il buco nella diga con un dito fino all'arrivo dei rinforzi) - ad evitare lo tsunami".