`Almeno un Senatore rispetti la verità storica`

Sulla vertenza Marinella, Giampedrone replica stizzito allì'ex sindaco di Sarzana Caleo: "Se è imbarazzato per le promesse mancate degli ultimi trent'anni almeno non mistifichi la realtà. Nessuno hai mai chiesto nulla alla Regione".

Sarzana - “Comprendo perfettamente l’evidente imbarazzo politico del senatore Caleo nel commentare la triste vicenda legata alla Marinella SpA, alle mancate promesse della politica degli ultimi trent'anni e conseguentemente alla emergenza lavorativa connessa ai dipendenti della fattoria. Un imbarazzo che deriva da un’evidente imprinting politico, tutto legato al partito del senatore Caleo che non ha saputo dare a quella zona, né lo sviluppo promesso nel tempo, né tantomeno un’efficace gestione ordinaria dell’esistente. Questo però non consente al Senatore di diffondere mistificazioni e falsità rispetto all’eventuale percorso di cessione di tutta o parte la proprietà di Marinella a privati”. Risponde così l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone sulla vicenda della tenuta di Marinella.



“Regione Liguria - continua Giampedrone - ha promosso, su sollecitazione dei sindacati, più incontri in cui si è manifestata tutta la disponibilità a individuare dei percorsi pubblici che consentissero a eventuali privati di avere gli elementi per formulare una proposta di acquisizione che avesse come obiettivo principale la salvaguardia dei livelli occupazionali dell’attuale azienda agricola. Tutto questo pur avendo ben chiaro ed evidente che si tratta di un percorso fra privati dal quale la politica deve stare fuori, se non per favorire un eventuale sviluppo territoriale e occupazionale di quella zona”. “Alle nostre riunione – ha aggiunto Giampedrone - non è mai seguita alcuna richiesta di approfondimenti o di individuazione di percorsi istituzionali al fine di valutare una eventuale acquisizione da parte di chicchessia. Tale concetto è stato ribadito anche nell’ultima riunione del 13 novembre che si è svolta alla presenza di quasi tutta la Giunta regionale, con i sindaci del territorio, i rappresentanti dei lavoratori e le sigle sindacali. Gli stessi liquidatori della società, dopo un primo incontro, non hanno mai chiesto nulla alla Giunta regionale, segno chiaro ed evidente di voler percorrere una strada indipendente e autonoma rispetto alle Istituzione che rappresentiamo”.



“Tutto il resto – ha concluso l’assessore regionale - è frutto di una totale disinformazione da parte di un Senatore della Repubblica che dovrebbe avere piuttosto un atteggiamento istituzionale di grande rispetto sia verso la Regione che verso i lavoratori, non effettuando ricostruzioni fantasiose e citazioni di aziende private delle quali nessuno è a conoscenza e che rispediamo, pertanto, al mittente. Riteniamo quindi che il senatore, sia per verità storica che per rispetto dei lavoratori, avrebbe fatto una figura migliore tacendo, ma soprattutto impegnandosi nel corso dei tanti anni buttati al vento, per realizzare anche solo in minima parte ciò che è rimasto un miraggio politico per una realtà territoriale che merita molto di più di quanto Caleo e i suoi colleghi di partito hanno saputo fare nel corso degli anni”.