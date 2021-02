Zephyr vittoriosa a Genova

Sarzana - Val di Magra - Encomiabile Zephyr, al Paladiamante di Bolzaneto rimonta 2 set alla Global Colombo Genova e stavolta il tie-break le arride, oltretutto: mantenendo saldi quei nervi che le consentono di vincere le ultime due frazioni sul filo di lana.

Per la cronaca fra i rossoblù Podestà alzatore col “top scorer” Gori in diagonale, centrali Comparoni e capitan Nannini, all’ala Calcagnini e Vescovi; libero Rossi poiché Vignali alla fine non ce l’ha fatta (e mancavano pure Benevelli e Argellati).

.

Così i valligiani si tolgono dall’ultimo posto in classifica, nel Girone A2 della Serie B nazionale maschile, benché occorra considerare che le altre due partite in programma in questa 4.a giornata non sono state giocate.



GLOBAL COLOMBO GE – ZEPHYR VALDIMAGRA 2 - 3

SET: 25-20 / 25-21 / 16-25 / 23-25 / 15-17.

COLOMBO GLOBAL GENOVA: Cai 1, Gue 2, Matani 4, Mercorio 21, Porro 0, Falleri 12, Scurzoni 3, Zoratti 21, Rampa e Billi liberi; n.e. Filippi, Moschese, Raineri.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 2, Gori 28, Nannini 10, Comparoni 10, Conti 0, Facchini 13, Calcagnini 11, Vescovi 1, Rossi libero; n.e. Orsini e Menini.

ARBITRI: Marigliano e Mazzarà.