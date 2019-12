Zephyr vittoria, ma che fatica contro l'ultima della classe

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING – MONTELUCE PERUGIA 3 – 2

Set: 25-20 / 18-25 / 20-25 / 25-20 / 15-12



ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 4, Sarpong 19, Biasotto 6, Comparoni 6, Benevelli 3, Fellini 14, Bottaini 7, Vescovi 1, Vergassola 0, Vignali libero; n.e. Orsini, Pierro, Rossi. All. Marselli.

PROMOVIDEO MONTELUCE PERUGIA: Palmigiani 7, Cittadino 18, Arcangeli 0, Servettini 9, Pasquantonio 0, Padella 2, Corzani 0, Polidori 15, Cappannelli 0, Staccini 6, Ferraro e Dazzini liberi. All. De Paolis.

Arbitri: Russo e Soffietto.



Contro la Monteluce Promovideo Perugia “fanalino di coda” (ora però non è più tale da sola) nel raggruppamento, al Palaconti la Zephyr Trading ha molto probabilmente faticato più del previsto, tuttavia alla fine vittoria è stata e ciò magari certifica la concentrazione della squadra che al momento opportuno si ritrova. Nel frattempo l’ulteriore punto fortifica un altro pochino la posizione di centro-alta classifica della squadra che, poiché si sta parlando di compagine proveniente dalla Serie C, è probabilmente invidiabile.



Nella Trading, Podestà in costruzione con Sarpong opposto, in mezzo Biasotto e Comparoni con Vignali libero, di banda capitan Fellini e Bottaini e vi si sono visti pure Vescovi e Vergassola. Fra gli umbri Palmigiani al palleggio con Cittadino in diagonale, al centro Servettini e Padella, di mano Staccini e capitan Polidori; Dazzini e Ferraro liberi. Poi sono entrati un po’ tutti.



Infine ecco quella che, nel Girone D della Serie B nazionale maschile, è oggi dopo 7 turni la classifica che vede i rossoblù quinti: Arno Pisa punti 20, Sama Portomaggiore Fe 19, Ermgroup San Giustino Pg e Geetit Bologna 17, Zephyr 14, Querzoli Forlì 13, Sir Safety Monini Spoleto Pg 12, Lupiestintori Pontedera 10, Krifi Caffè Quattro Torri Ferrara 7, Volley Laghezza Spezia 6, Titan Services San Marino 5, Energiafluida Cesena Fo 3, Jobitalia Città di Castello Pg e Monteluce Promovideo Perugia 1.