Zephyr, un'altra prova di forza per rimanere capolista

Conferme e consapevolezze ma in società si chiede calma. Ora sguardo alla trasferta di Albisola in avvicinamento al match-clou con l’ Admo a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING – ACLI S. SABINA GE 3-0

SET: 25-19 in 20 minuti / 25-19 in 20 / 25-18 in 20.



ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 4, Nitti 26, De Lucchi 9, Scatizzi 3, Boggio 8, Calcagnini 3, Vescovi 2, Vignali libero; n.e. Sisti, Benevelli, Borrello. All. Martelli; vice Botti.

ACLI SANTA SABINA GENOVA: Prati 1, Fabbri 12, Coviello 3, Volpe 6, Zucco 0, Giampaoli 5, Archetti 11, Allais e Mohsen Liberi; n.e. Marinaccio, Ramello, Romano e Rossi. All. Pampuro.

Arbitri: Centofanti e Piazza.



Al Palaconti santostefanese la Zephyr Trading rifila un 3-0 pure all’ Acli Santa Sabina e, approfittando della contemporanea sconfitta dell’Admo Lavagna in casa d’un Cus Genova che pur si fa minaccioso in terza posizione. Chissà che non strizzi l’occhio alla fuga in vetta alla classifica benché l’opposto Alessandro Nitti (26 punti ventisei e per ennesima volta in questa stagione pallavolistica) al termine dica che “E’ presto”.

Per la cronaca rossoblù in campo con Podestà al palleggio e appunto Nitti in diagonale, De Lucchi e Scatizzi al centro con Vignali libero, Boggio e Calcagnini di banda dove un paio di volte fa capolino pure Vescovi.

I genovesi rispondono con la diagonale Prati-Fabbri, centrali Coiello e Volpe con fugace apparizione di Zucco, all’ala Archetti e Giampaolo con Allais libero una volta rilevato da Mohsen. Partita con poca storia come lo “score” tradisce. Ora sguardo alla trasferta di Albisola in avvicinamento al match-clou con l’ Admo a Santo Stefano.

Questi poi gli altri risultati in quella che in Serie C ligure maschile era la 9.a giornata: Amadeo S. Remo-Futura Avis Bertoni Ceparana 3-0, Colombiera-Finale 1-3, Cus Ge-Admo L. 3-1, Olympia-Albisola 1-3, Spedia La Spezia-3 Stelle Villaggio 3-0



Classifica. Zephyr Trading Valdimagra punti 25, Admo Lavagna 22, Cus Genova 22, Spedia Spezia 20, Avis Finale Ligure 18, Tre Stelle Villaggio 14, Acli S. Sabina 13, Grafiche Amadeo San Remo 10, Colombiera Project 8, Albisola Volley 7, Olympia Voltri 3, Futura Avis Bertoni Ceparana 1. Prossimo turno: Admo-3 Stelle VillaggioAvis Finale-Grafiche Amadeo, Futura Ceparana-Cus, Santa Sabina-Spedia Sp e Albisola-Trading Zephyr.