Zephyr travolge Voltri, Genova rimane in scia

Sarzana - Val di Magra - Ulteriore sgambata, dopo quella in casa contro il Futura Avis Bertoni Ceparana, per la. Zephyr Trading stavolta a Voltri contro un Olympia battuto 3-1. Il set concesso ai padroni di casa non dovrebbe preoccupare più di tanto e ora sguardo allo scontro al vertice col Cus Genova, secondo un punto dietro ai rossoblu, in programma sabato prossimo (nove di sera) al Palaconti santostefanese: arriva Cisternino. Per la cronaca a Genova coach Andrea Marselli ha schierato Podestà in costruzione con Nitti opposto, De Lucchi e Scatizzi al centro, di banda Calcagnini e Boggio al quale ha dato un briciolo di cambio Vescovi; Vignali libero, non entrati Sisti, Benevelli e Borrello.



Questi poi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure, era la 4.a giornata del girone di ritrono e più in generale la 15.a: Albisola-Admo 0-3, Amadeo San Remo-3 Stelle V. 3-2, Avis Finale Ligure-Santa Sabina 3-2, Colombiera-Cus 0-3, Futura Avis-Spedia Spezia 1-3.



Classifica.

Zephyr Trading Valdimagra punti 40, Cus Genova 39, Spedia La Spezia 38, Admo Lavagna 38, Avis Team Finale L. 26, Tre Stelle Villaggio 22, Grafiche Amadeo San Remo 18, Albisola-Volley 16, Acli Santa Sabina 14, Project Colombiera 10, Olympia Voltri 8, Bertoni Futura Avis Ceparana 3.

Infine questo il prossimo turno; Acli S. Sabina-Avis Futura Ceparana, Admo L.-Olympia V., Avis Finale-Volley Albisola, Spedia Sp-Amadeo S. Remo, Trading Zephyr-Cus Ge, 3 Stelle-Colombiera Project.