Zephyr Trading, nemmeno un set alla Colombo

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING - COLOMBO GE 3 – 0

SET: 25-16 / 25-20 / 25-20.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 4, Bottaini F. 16, De Lucchi 8, Benevelli 3, Scatizzi 9, Calcagnini 7, Vescovi 7, Vignali libero; n.e. Sisti, Zaccaria, Vergassola e Bottaini D. All. Marselli; vice Spagli.

COLOMBO GENOVA: Zoratti, Castagna, Cai, Guerriero, Lottero, Moschese, Porro, Scurzoni, Lilli e Rampa liberi; n.e. Carcerano, Cappolecchia, Giuliano e Tulipiero. All. Leoni; vice Pino.

ARBITRI: Stefano Centofanti e Redi Shuli.

Al Palaconti santostefanese la Zephyr Trading evita l’iniziale tensione bassa che probabilmente una settimana prima l’aveva costretta a impreviste acrobazie (ad Ameglia) contro il “fanalino di coda” Colombiera Project e così, per il Colombo Genova a sua volta pericolante in classifica, non c’è nulla da fare…

Per la cronaca rossoblù con Podestà al palleggio e Fabio Bottaini opposto, al centro De Lucchi e Scatizzi in alternanza con Benevelli, di banda Vescovi e Calcagnini; Vignali libero.

Questi infine gli altri risultati in quella che in Serie C ligure di pallavolo maschile, dove gli “zephyriani” sono tuttora terzi, era la 9.a giornata: Acli Santa Sabina Ge-Admo Lavagna 0-3, Avis Finale Ligure-Futura Bertoni Ceparana 3-1, Spinnaker Savona-Grafiche Amadeo San Remo 3-, S. Antonio Spazio-Tre Stelle Villaggio Chiavari 3-0 e Volley Laghezza Spezia-Colombiera Project Castelnuovo Magra 3-0.