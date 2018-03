Zephyr Trading, la marcia da capolista continua

I rossoblù ora faranno visita a Voltri a quell’Olympia che gli è subito sopra e chissà che non sia l’occasione buona per allungare in vetta alla classifica.

Sarzana - Val di Magra - ZEPHYR TRADING - FUTURA CEPARANA 3 - 0

Set: 25-17 / 25-15 / 25-15.



ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà Mirko, Sisti, Nitti, Argellati, De Lucchini, Benevelli, Scatizzi, Boggio, Calcagnini, Vescovi, Borrello, Vignali libero. All. Marselli.



FUTURA AVIS BERTONI CEPARANA: Bergami, Alberti, Guarino, Ciccarello, Podestà, Barletti, Pierro, Ruiu, Nicora, Castagna, Giannarelli A., Ruggeri libero. All. Baruzzo.



Arbitri: Umberto Badiale e Monica Zampini.



La Zephyr capolista si concede una sana sgambata, facendo giocare tutti gli effettivi a disposizione dal primo all’ultimo, nel testa-coda contro il Futura Ceparana al Palaconti santostefanese. A un certo punto coach Marselli concede inoltre il debutto in Serie C ligure a Gabriele Argellati, banda “convertibile” annata 2003, di recente chiamato ad allenarsi con la selezione regionale.

Battuto nettamente il “fanalino di coda”, i rossoblù ora faranno visita a Voltri a quell’Olympia che gli sta subito sopra e chissà che non sia finalmente l’occasione buona per allungare in vetta alla classifica, rispetto a quel trio d’inseguitori che la tallona in fila indiana, ma mister Andrea ammonisce che qualsiasi partita diventa facile solo nel momento in cui è vinta (e tanto più che i voltresi sono reduci da un successo)...



Ed ecco quelli che sono stati gli altri risultati nella 14.a giornata che poi era la 3.a del girone di ritorno; Admo L.-Avis Team Finale 3-1, Cus Ge-Amadeo S. Remo 3-0, Santa Sabina-Albisola Volley 0-3, Spedia Sp-Colombiera Project 3-0 e Tre Stelle Villaggio-Olympia V. 2-3.



Classifica: Trading Zephyr punti 37, Cus Genova 36, Spedia Spezia 35, Admo Lavagna 34, Team Avis Finale Ligure 24, 3 Stelle Villaggio 21, Grafiche Amadeo San Remo e Volley Albisola 16, Acli S. Sabina 13, Colombiera Project 10, Olympia Voltri 8, Futura Bertoni Avis Ceparana 2.