Zephyr Trading e Mulattieri Creations. Il bilancio dal PalaConti

Sarzana - Val di Magra - Una sorta di “derby interno” al Palaconti santostefanese, fra la Zephyr Trading in procinto di affrontare la Serie B e la Mulattieri Creations che parteciperà invece alla C ligure, ha fatto da amichevole “vernissage” ad entrambe le squadre di punta del Valdimagra Volley Group in questa stagione 2019/20 in avvio. Vittoria della Trading, per 4-1, poiché era stata pattuita comunque la disputa di 5 set.

La Zephyr ha fondamentalmente schierato Podestà al palleggio con Sarpong in diagonale, Benevelli e Comparoni centrali, Fellini e Bottaini I di banda con Vignali libero; poi, entrati pure i vari Zaccaria, Vergassola e Pierro.

La Mulattieri (rinforzata da Vescovi, Rossi e Conti, “smistati” dalla “rosa” della squadra di B) ha risposto con Sisti ad alzare e Bottaini II opposto, al centro De Lucchi e Conti, all’ala Calcagnini e appunto Vescovi con Rossi libero; entrati quindi anche i vari Argellati, Brozzo, Corallo, Orlandi, Orsini, Piccione e Vanacore.

Nel frattempo il Gruppo Valdimagra Volley ha ufficializzato il proprio organigramma tecnico-dirigenziale appunto in questa annata.

Nella sezione maschile, “targata” Trading Zephyr con l’eccezione come detto della Creations Mulattieri in C, una volta di più Claudio Dal Cielo il Presidente con Manrico Benevelli “vice”. La Prima squadra in B ha alla guida tecnica tanto per cambiare Andrea Marselli con la “new entry” Giorgiana Gianardi allenatore in seconda, Andrea Bartoletti il “team manager”, segnapunti Fabrizio Pieri.

In C la Creations ha al comando tecnico Elia Botti con Tancredi Grossi “secondo”, Matteo Spagli è il dirigente responsabile, Michele Calcagnini quello accompagnatore. Per tutta la parte maschile il Direttore sportivo è Stefano Viosi e quello organizzativo Mariella Giannoni.

Passando al settore giovanile, il fresco arrivato Luigi Salvi è il trainer di Under 16, 14 e 13 mentre Marco Sisti è il coach dell’ “U12”. Lo stesso Matteo Spagli è ivi il d.s.

Venendo alle donne, un anno di più Giuliano Botti alla presidenza del Santo Stefano Magra, Giorgio Novelli e Luciana Maggiani i dirigenti responsabili e Marco Cesqui il “diesse”.

Il veterano Lino Scattina, assistito da Gabriella Arena, è il “mister” di Under 14 e 13 oltre alla compagine di 2.a Divisione e chissà che non ne venga messa su anche una di 3.a.

Da rilevare infine che il Valdimagra Volley Project ha pure una sorta di succursale spezzina, dove c’è un’ Under 13 allenata alla palestra “Cervi” da Lucia Mazzon.

A gestire il Minivolley per bimbi e bambine, Gabriella Arena e i medesimi Manrico Benevelli, Elia Botti e Marco Sisti.

Per tutti, segretaria immancabilmente Donatella Maggiani, Stefano Bondi il medico sociale e Saverio Gaudino il fisioterapista.