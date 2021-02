Zephyr Trading a Genova di fronte alla Global Colombo

Sarzana - Val di Magra - Oggi la Zephyr Trading Valdimagra parte alle 16.30 dal Palaconti di Santo Stefano, l’appuntamento è alle 21 contro la Global Colombo Genova al Paladiamante di Genova - Bolzaneto, per la quarta giornata del campionato di Serie B maschile nazionale. Arbitrano Antonio Giovan Maragliano e Antonio Mazzarà.



Rossoblu valligiani in linea di massima al completo con l’eccezione dell’indisponibile Alessandro Vignali, il quale nel ruolo di libero sarà verosimilmente rimpiazzato da Matteo Rossi, anche se coach Andrea Marselli si lamenta che: "Tanto per cambiare ci sarà più di una caviglia da fasciare".

Per quanto riguarda gli avversari nel Girone A2 sono a metà classifica, con una sconfitta e due vittorie, l’ultima di queste al tie-break nel derby col Cus Ge al Palacus; vantano un fior di coppia di schiacciatori, col veterano Mercorio (tanti anni di A3 e soprattutto A2 alle spalle) e la “promessa” della Nazionale Juniores, quel Porro… a proposito, è in odor di azzurro giovanile pure l’opposto Zoratti, infine di rilievo anche il centrale Buzzi.