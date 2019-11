Zephyr Trading Valdimagra in Umbria, sfida a Città di Castello

Sarzana - Val di Magra - Zephyr Trading Valdimagra in linea di massima al completo sabato a Città di Castello contro il Jobitalia, anche se non si sa quanto sarà impiegabile di banda un capitan Luca Fellini tuttora alle prese con un’ infiammazione a un piede.

Si gioca(per la 4.a giornata del campionato nazionale di serie B di pallavolo maschile nel Girone D alle or21, per cui la squadra parte alle 14.30 dal Palaconti santostefanese, al locale palazzetto “Andrea Joan”. Tutta al femminile la coppia arbitrale con Sara Rossi e Georgia Tanzilli.

Nel frattempo qualche difficoltà in settimana nel rispettare la programmazione negli allenamenti, comunque nel complesso recuperata, a causa delle allerte-meteo; fra gente impossibilitata a venire e sedute spostate in quanto da rendere compatibili con l’attività del settore giovanile.

Coach Andrea Marselli non si sbilancia sugli avversari che per un pelo sono al momento in zona-retrocessione: "Quanto meno fino a Natale la classifica non vale la pena di guardarla...appunto gli umbri per esempio hanno avuto, proprio in avvio, un calendario persino crudele".