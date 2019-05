Zephyr Trading Valdimagra campione territoriale U14 maschile

Sarzana - Val di Magra - Zephyr Trading Valdimagra campione territoriale Under 14 maschile. Sotto la guida di quell’Andrea Marselli che allena la medesima Prima squadra valligiana in Serie C con precedenti in B, coadiuvato da quel Giampaolo Nari già giocatore ai massimi livelli, i giovanissimi rossoblù hanno conquistato il titolo locale della loro categoria (che grosso modo corrisponde a una sorta di campionato del Levante ligure).

Questo il parco-giocatori protagonista, con Barcellone e Garfagnini palleggiatori, per il resto si sa che in così tenera età dei veri e propri ruoli non esistono: Daniel Barcellone, Giacomo Benedetti, Michele Bini, Riccardo Cecchi, Jacopo Crovara, Mattia Garfagnini, Matteo Orlandi, Simone Poletti, Luca Romagnani e Iacopo Tieri; il capitano è Romagnani e il dirigente Tatiana Mosti. Non è andata benissimo poi ai santostefanesi nelle finali regionali…dove invece è arrivata terza l’ Under 13.