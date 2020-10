Weekend di pattinaggio a Luni mare, emozioni di sport nonostante il 'formato Covid'

Sarzana - Val di Magra - Sabato 3 e domenica 4 ottobre si è svolto come ogni anno il "Trofeo interregionale città di Luni" di pattinaggio artistico promosso da AICS, Luni mare sporting club, Luni mare pattinaggio. Per la prima volta un trofeo a porte chiuse, e come se non bastasse l'allerta meteo del giorno prima. Niente ha però fermato gli atleti e le società che hanno partecipato numerosi all'evento. Tutto organizzato secondo le normative anti-covid: misurazione della temperatura, ingressi contingentati, mascherine, igienizzanti. Gli atleti hanno saputo regalarci emozioni e spettacolo esibizione dopo esibizione. Due giornate di gare intense che hanno restituito molte soddisfazioni. Il comitato provinciale AICS La Spezia ringrazia il Luni mare sporting club per aver ospitato l'evento, tutte le società partecipanti, i genitori che hanno assistito alla diretta facebook e tutti gli atleti in gara auspicando che la loro passione li porti sempre più lontano.